Krob: Pan Straka taky netrénuje za 70 tisíc. Jít s penězi dolů nemůžu | iSport.cz

Trenér Straka říkal, že Karviná s vámi jednala o podpisu, ale měl prý pocit, že je pro vás Karviná moc daleko a nechtělo se vám tam. Co vás zarazilo?

„Počítám, že to bylo spíš nechtěné vyjádření. Telefonoval jsem si s Františkem Strakou, já jsem měl zájem jít do Karviné. Ale mám nějakou smlouvu v Teplicích, mám tam nějaké peníze. Říkal jsem panu Strakovi, že si vážím nabídky Karviné, ale mám nějakou cenu. Když mi podmínky splní, půjdu do Karviné strašně rád. Bohužel jsme se nedohodli finančně. Že se domluví Karviná s Teplicemi a ony mě pustí, ještě neznamená, že je něco podepsaného. Hráč musí souhlasit.“

Na tom vše ztroskotalo?

„Já panu Strakovi vysvětloval, že mám dvě malé děti, je mi dvaatřicet let a nemůžu jít s penězi dolů. Do telefonu mi říkal, že tohle naprosto chápe a doufá, že se s panem Vlkem (sportovní ředitel Karviné) domluvím. Bohužel finanční nároky byly docela hodně rozdílné. Kdyby mi bylo třiadvacet a byl bez rodiny, šel bych hned. Ale musel jsem koukat taky na finanční stránku. Karviná je daleko, muselo by to být zaplacené. Bohužel jsme se nedostali na podmínky, co jsem chtěl já a tím to skončilo. Ale nebylo to tak, že bych do Karviné nechtěl. Proto mě výrok pana Straky mrzí.“

Jinak by vás nabídka Karviné zajímala? I když je to tým, který se dvakrát zachraňoval na poslední chvíli?

„Panu Strakovi i panu Vlkovi jsem říkal, že do Karviné půjdu rád. Ale že to musí brát i z mé strany. Mám rodinu, nějakou smlouvu v Teplicích. A když mi to vycházelo plus minus stejně, nebo lehce míň, tak jsem nemohl nabídku přijmout. Musel jsem si říct o částku, aby se mi to vyplatilo a neměl míň peněz než v Teplicích. Je to 400 kiláků z baráku, Karviná je skoro Polsko, proto jsem si řekl o peníze trošku vyšší. Protože to už je skoro zahraniční angažmá. S dvěma dětmi, rok a půl starými dvojčaty, by se manželka sama zbláznila. Proto mě mrzí od pana Straky, že to nepochopili. Spíš myslím, že to od něj byl nešťastný výrok, ale musím se lehce bránit. Do Karviné bych šel rád a kdyby mi bylo pětadvacet a byl bez rodiny, nekoukal bych na peníze, ale na kariéru. Ve dvaatřiceti se dívám i na to, že živím rodinu a cestování s rodinou není něco jednoduchého. Nemohl jsem to přijmout, když jsme se nedohodli na penězích.“

Dá se říct, jak moc se vaše představy rozcházely?

„No, nějaké prémie jsme se domluvili, ale řešil se základní plat a lišilo se to docela dost. Nebudu říkat kolik. Ale pan Straka tam taky určitě nešel dělat trenéra za pár korun, když má za sebou takovou kariéru. Taky si určitě neřekl, že tam půjde trénovat za sedmdesát tisíc. Každý má svoji hodnotu, já si ji taky cením. Měl jsem to plus minus spočítané, aby se mi to trošku vyplatilo, ale bohužel jsme se k tomu nepřiblížili. A tím to vyhaslo. Karviné děkuju, že měla zájem, ale neblížili jsme se k finále, že bych to měl jet zítra podepsat.“

V Teplicích je to s vámi aktuálně jak?

„Mám individuální plán, béčko začíná až prvního července. V Teplicích mám ještě dva roky smlouvu. Trénuju sám, bohužel mám měsíc a půl volno. Komentovat to teď nemůžu. Ze základní sestavy jsem skočil rovnou do béčka. Nejsem rozvraceč kabiny, to je nesmysl. A výkonnostní důvody? To by mě nejdřív museli poslat na lavičku, ne ze základu do béčka.“

Kromě Karviné se vám někdo ozval?

„Od manažera vím, že se ozvala Karviná, dál tomu necháme volný průběh. Sezona začíná za dlouho, uvidíme. Buď se něco vyskytne, nebo začnu v béčku. To je fotbal.“