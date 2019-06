Souček dál slávistou. Kolik si vydělá? Agent popsal plán do budoucna | iSport.cz

Vedení si posedalo za dlouhý stůl, a s ním i nové tváře David Hovorka, Tomáš Holeš a už v zimě dotažený Júsuf Hilál. Hotové přestupy ale na velké předsezonní tiskovce přebila jiná zpráva. Tomáš Souček dle dohody s předsedou představenstva Jaroslavem Tvrdíkem zůstane ve Slavii. A to i přesto, že stanovenou sumu, tedy deset milionů eur, prý dokonce dva zájemci dokázali překročit.

„Měli jsme dvě nabídky na dvanáct milionů eur, přičemž oba kluby byly ochotny jednat i o vyšší částce,“ prozradil Jaroslav Tvrdík. Má jít o jednoho zástupce ze Serie A o jednoho z bundesligy. Problém? Ani jeden z nich se totiž nekvalifikoval do evropských pohárů.

„Od začátku bylo jasné, že budeme jednat pouze s kluby z TOP pěti lig. Z ostatních destinací by mohli platit, co by chtěli, Tomáš by nešel,“ naráží hráčův manažer Pavel Paska například na dřívější nabídky ze Spartaku Moskva nebo Fenerbahce Istanbul.

„Z těch TOP pěti soutěží přišly dvě odpovídající nabídky, ze Serie A a bundesligy, ale ty zase nesplňovaly jiné naše kritérium, a sice sportovní. Chtěli jsme pouze ty kluby, které hrají Champions League nebo Evropskou ligu,“ doplnil Paska.

Takže co je nového. Tomáš Souček podepsal nový pětiletý kontrakt. Nejde tu ale jen o jeho délku, má to být smlouva, jaká se v Česku jen tak nesjednává. Čtyřiadvacetiletý záložník se podle zákulisních zpráv má stát velkým boháčem. Jeho příjem může