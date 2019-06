Po Yunisovi touží Jablonec i Baník: Už bych chtěl mít čistou hlavu | iSport.cz

„Vnímám to jako odměnu za sezonu, která se mi povedla. Stále je to ale v jednání, neumím potvrdit to, že zůstanu, ani to, že odejdu. Jasno bude v nejbližších dnech, chci mít čistou hlavu,“ řekl Yunis při pondělním začátku přípravy.

Brněnskému rodákovi končí smlouva v Olomouci za rok, ale klub mu navrhl prodloužení, navíc nový trenér Radoslav Látal o něj stojí. „Bude to něco nového, hru asi trošku zjednodušíme, což nám někdy chybělo, ale těším se,“ prohlásil Yunis.

Zkrátka fajn výchozí pozice pro forvarda, jenž si v posledních měsících na Andrově stadionu vybudoval celkem slušnou pozici.

I proto by Sigma podle informací iSport.cz byla ochotna o Yunise se zájemci jednat pouze v případě, že za něj do útoku sežene náhradu. Právě to je nicméně na mrtvém bodě, proto o své budoucnosti fotbalista s iráckými kořeny stále nemá jasno.

Jelikož exjablonecký Davis Ikaunieks upřednostnil přestup do Zlína a David Vaněček má ze Skotska namířeno do Maďarska, hráčský trh pro Hanáky momentálně příliš možností nenabízí. Stále sice probíhá jednání o příchodu Zinedina Mustedanagiče ze Sparty, nicméně 20letý Bosňan není klasickým útočníkem do vápna, který by po Yunisovi zacelil případnou díru na hrotu.