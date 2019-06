Bohemians posílil hráč, co jim dal gól. Teď chce střílet jen za Klokany | iSport.cz

V Česku působí od února loňského roku. "Zatím to bylo docela dobré. Jsem šťastný, že tu můžu pokračovat. Doufám, že vám ukážu, co umím, co dovedu," řekl pro klubový web Keita, jenž nechyběl už na úvodním pondělním tréninku "Klokanů" před novou sezonou.

Zamlouvá se mu i styl trenéra Martina Haška. "Pořád presovat, pomoct obraně, přepnout do útoku, pak zase presovat. Pokud je tohle, co trenér chce, tak já to splním. Hráči stejně musejí vždy plnit, co po nich trenér chce," prohlásil Keita.

V dresu Středočechů si v 18 ligových startech připsal dvě branky. Tu první proti Bohemians. "Samozřejmě na to nemůžu zapomenout. Byl jsem z toho gólu hodně šťastný, ale teď doufám, že jich tady na tomhle stadionu nastřílím co nejvíc za Bohemians," uvedl Keita, který nastoupil i v dvojzápasové baráži proti Brnu.

V úvodním duelu na hřišti soupeře vyrovnal v 89. minutě na 3:3. Vzhledem k bezbrankové domácí remíze nakonec jeho gól udržel Příbram v lize.

Kádr Pražanů posílil také Patrik Le Giang. Šestadvacetiletý slovenský gólman však při dopravní nehodě utrpěl zlomeninu klíční kosti a mimo hru bude šest až osm týdnů.