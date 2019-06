Kouč Opavy o dluzích i odchodu opor do Baníku: Chápu, že jdou za lepším | iSport.cz

Když na začátku září převzal tým nováčka po Romanovi Skuhravém, hned dostal echo o zimním odchodu rozdílového záložníka Joela Kayamby. Pak přišly další „jobovky“ včetně narůstajících dluhů klubu. Co dnes? Opava se z nejhoršího vysekala. „Situace se uklidnila,“ tvrdí kouč Ivan Kopecký. Pořád to ale není na vyskakování. A asi dlouho nebude.

Opavu se vám povedlo mezi elitou zachránit. Jenže celá sezona byla dost šílená, co?

„Byl to extrém. Nejdřív jsme museli překonávat azyl v Brně. Potom se vyměnil trenér, po Romanovi Skuhravém jsem přišel já. Silné jádro Zavadil, Žídek, Schaffartzik vědělo, že se musí zabrat. Bylo potřeba „nakazit“ hráče tím, že se pokračuje dál, aby se to týmu co nejmíň dotklo. Společnými silami jsme to dali do kupy. Podřídili se trenérské práci.“

Tím jste ale zdaleka neměli vyhráno….

„Do toho přišli v zimě odchody hráčů Kayamby, Puškáče a Kuzmanoviče. Ve druhé lize tady ještě hrál Zdeněk Pospěch, který měl velkou kvalitu. Co se týká ekonomiky, nebylo vše, jak má být. Bylo to hodně psychicky náročné pro nás všechny. Baráži jsme se vyhnuli až v předposledním kole proti Příbrami. Týden volna ještě mohl být, ale pro všechny to je stejné.“