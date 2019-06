Hašek o synech i výrocích v Bohemians: Nemlčím! Co slíbil do sezony? | iSport.cz

Božský Pelé prohlásil: „Fotbal je jedno velké divadlo.“ Jestli to tak vážně je, pak Martin Hašek patří k výrazným hercům. Novinářům se z jeho tiskovek snadno dělají chytlavé titulky, zato fanoušci Bohemians občas kroutí hlavou. Vadily třeba tyhle věty po jarní prohře s Olomoucí: „V kontextu situace, ve které dlouhodobě jsme, úplně zklamaný nejsem. Porážka mě ani moc nepřekvapila.“

Upřímnost se cení, ale neslyšíte někdy kolem sebe, že jste upřímný až moc?

„Za vším, co jsem v průběhu sezony řekl, si stojím. Otázkou je, jestli jsem neměl víc mlčet, je to jedna z mých trenérských slabin. Uznávám, že nejsem dostatečně velký diplomat. Kdybych jím byl, byl bych vyváženější trenér.“

Ale?

„Odmala jsem zvyklý říkat věci tak, jak jsou. Na druhou stranu chápu, že někdo má jiný úhel pohledu a nemusí s mými myšlenkami souhlasit. Nebo už jen s tím, že jsem je vůbec vyjádřil.“

Části fanoušků vadí, když třeba při hodnocení zápasu zmíníte, že Bohemians jsou malý klub.

„Když dostanu otázku a mám na ni transparentně odpovědět, musí to zaznít. Jestli budu hodnotit zápas proti klubu, který má třicetinásobně vyšší rozpočet, a nezazní to, hodnocení nemůže být objektivní. Pozor, dal jsem si závazek, že se v nové sezoně budu snažit vyvarovat jakéhokoli signálu ve smyslu, že Bohemka je malý klub. Pokud si ale někdo myslí, že když to neřeknu, vyrovnáme se rozpočtem třem nejsilnějším českým klubům, obávám se, že se to nestane.“

Souhlasíte s Pelém? Je i pro vás fotbal divadlo?

„Správně, fotbal je