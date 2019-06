Yunis za Chramostu? V lize se rýsuje hodně zajímavá výměna útočníků | iSport.cz

Dva zápasy mají za sebou olomoučtí fotbalisté (v pátek vyhráli v Otrokovicích 2:0, v sobotu prohráli s Vítkovicemi 1:2) pod vedením nového trenéra Radoslava Látala. Představili se v nich všichni – i dva testovaní z Venezuely a posila Lukáš Greššák – až na dvojici Milan Kerbr, Jakub Yunis.

Jenže zatímco Kerbr ještě dohání kondici, u 23letého útočníka je situace jiná. Yunis nedostal nominaci ani na jedno utkání z toho důvodu, že zatím se Sigmou neprodloužil smlouvu, která mu končí za rok.

„Nehrál, protože s ním klub jedná o jeho budoucnosti, jestli u nás zůstane nebo co s ním bude. To je asi vše, co k tomu momentálně mohu říct, je to spíš otázka na vedení,“ řekl po včerejší prohře s ostravským druholigistou trenér Radoslav Látal.

O Yunise stojí Jablonec, který podle informací Sportu svou nabídku v posledních dnech vyšponoval téměř k deseti milionům korun. Vytáhlý útočník by se změně nebránil, proto dosud v Olomouci nepodepsal vylepšený kontrakt. Přes nadstandardní nabídku za fotbalistu, jenž má za sebou první pořádné ligové jaro, vznikla patová situace. Hanáci totiž požadují náhradu.

Nabízela se výměna kus za kus v podobě Davise Ikauniekse, nicméně lotyšský forvard nakonec míří do Zlína. A protože nevyšel ani karvinský Eric Ramírez, je aktuálně ve hře jablonecký Jan Chramosta. „Byl bych rád za klasického útočníka. Nechci kritizovat, ale chybí nám tam kvalita,“ přiznal upřímně Látal.

Na Chramostu má dobrou vazbu sportovní manažer Ladislav Minář, který ho zná z Mladé Boleslavi, do Sigmy jej chtěl přivést už dříve. Rovněž 28letému hráči končí smlouva na severu Čech za rok, takže by se kluby tímto vyhnuly složitým vyjednáváním. Problémem je však nyní forma transferu, protože Olomouc preferuje hostování, zatímco Jablonec chce Yunise „natvrdo“. U Chramosty je komplikací i to, že se mu z Jablonce příliš nechce, navíc tam má výborné podmínky.

Kouč Petr Rada sice jednoznačně sází na reprezentanta Martina Doležala, ale perspektivní útočník s iráckými kořeny se mu rovněž zalíbil. Stejně jako majiteli Miroslavu Peltovi. Kdy se celá záležitost rozlouskne, není jasné. Nejistota nicméně není ani pro jednoho fotbalistu i trenéry vzhledem k blížícím se herním soustředěním a dřívějšímu startu ligy ideální.

