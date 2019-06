Chovanec: Byl jsem pět minut od smrti. Bude dál šéfem rozhodčích? | iSport.cz

Minulý rok mu zemřela žena, pár měsíců poté dostal infarkt. Byť si Jozef Chovanec prošel nesmírně těžkými životními zkouškami, prý ani na chvíli neuvažoval, že by rezignoval na post předsedy komise rozhodčích. „Ani na vteřinu. Naopak. Říkám si, že mě nemůže potkat nic horšího. Spíš mě to posílilo. Osvobodilo,“ tvrdí devětapadesátiletý bývalý kapitán Sparty a československé reprezentace.

Co se vám v březnu přihodilo?

„Ani nevím. Nikdy předtím jsem neměl zdravotní problémy tohoto rázu. Nepociťoval jsem na sobě nic, vyjma toho, že po úmrtí manželky jsem měl tísnivé pocity a nevěděl, zda se s jejím odchodem budu někdy schopný vyrovnat. Možná to na moji příhodu vliv mělo, nicméně nikdo z lékařů mi to nebyl schopný přesně říct. Stalo se to zničehonic. Byl jsem doma. Díval jsem se na finále hokejové extraligy mezi Třincem a Libercem. Byl jsem v úplném v klidu. Najednou jsem ucítil strašnou bolest na prsou, která se střídala s děsným pálením. Když se mě někdo zeptá, abych tu bolest přesně definoval, tak říkám, že se to nedá. Což mi potvrdili i doktoři, nikdo to není schopný úplně přesně popsat. Pokud vás někdo kopne do nohy, jste schopný to lidem vysvětlit. Ale tohle vážně ne.“

Měl jste o sebe strach, nebo v tu chvíli jedná člověk intuitivně a - řekněme osudové věci - si nepřipouští?

„Asi tak se to dá říct. Měl jsem kliku, že jsem byl schopný si zavolat kamarádovi-lékaři. Popsal jsem mu svůj stav. Říkal mi, ať okamžitě volám 155. Pak už to šlo ráz na ráz. V nemocnici mi pak oznámili, že mě přivezli za pět minut dvanáct.“

Co to s člověkem udělá?

„V první chvíli to neřešíte. Pomalu nevíte, co se děje. Jste odkázaný na jiné lidi, všechno vám připadá strašně dlouhý. Vyjela pro mě záchranka, to byly neskutečně dlouhé vteřiny a minuty. Přitom ona přijela rychle, ale v tu chvíli ztrácíte přehled o čase, o realitě… Jen čekáte, co se stane. Pak jen vím, že jsem byl na příjmu, následně na jednotce intenzivní péče. Pan profesor Veselka mi zachránil život.“

Dřív jste kouřil. Nyní vás s cigaretou nevidím. Přestal jste? Dáváte si na sebe větší pozor?

„Přestal jsem už předtím, víceméně jsem skončil, když mi zemřela manželka. Ani předtím jsem nebyl žádný vášnivý kuřák, abych pálil dvacet cigaret denně. Samozřejmě taková věc s člověkem zahýbe, hlavně s jeho psychikou. Lékaři mi říkali: jsou věci, které můžete ovlivnit. Životosprávu, kouření, pití alkoholu, vyhýbání se stresu. Ale s genetikou neuděláte nic. Po zákroku mi lékaři oznámili, ať ještě vydržím doma, ale pak ať se normálně zapojím do práce a na infarkt nemyslím. S tím, že si mám kontrolovat cholesterol, nejíst tučná jídla. Ale to je v mém věku naprosto běžné. Tak by se měl k sobě chovat každý, bez ohledu na to, zda prodělal infarkt či nikoliv.“

Prolétlo vám hlavou, že položíte funkci šéfa Komise rozhodčích?

„Asi mi to nebudete věřit, ale ani vteřinu. Naopak. Říkám si, že mě nemůže potkat nic horšího. Spíš mě to posílilo. Osvobodilo. Ani předtím jsem nebyl nikomu a ničemu vázaný, byť jsem byl do takové role často pasovaný.“

Počkejte, ale být šéfem Komise rozhodčích je dle mého silně stresující zaměstnání.

„Ale já si žádné tlaky nepřipouštím. Nejsem s nikým v holportu. Byť by se to někomu líbilo. Po infarktu se cítím mnohem víc svobodný.“

Pojďme od problémů k radostem. Těší vás, že vzniklo Golfové derby mezi Spartou a Slavií?

„Otcem myšlenky je můj dlouholetý kamarád a bývalý spoluhráč Jula Bielik. Když za mnou přišel s nápadem Golfového derby, maximálně jsem ho podpořil a nabídl mu, že v případě potřeby mu pomohu sehnat hráče, aby se to lidově řečeno dostalo mezi lidi. Je fajn, že si všichni kluci tuhle nádhernou akci oblíbili a pravidelně se začali potkávat. Navíc se celé akce zúčastňují i lidé z byznysu. Rádi potkají bývalé slavné hráče a jdou si s nimi zahrát. Julovi strašně fandím, protože něco takového v Česku ještě nevzniklo.“

Na trávníku jste byli se slávisty velkými rivaly. Špičkujete se i na golfu?

„Jistě. (směje se) Ale golf je sport gentlemanů. Takže na greenech se respektujeme, přejeme si. Máme radost, když zahraje dobrou ránu slávista. Jsem přesvědčený, že opačně tomu je stejně. S fotbalem se to srovnat nedá. Tam jsme po sobě šli, v golfu jde spíš o společenskou událost.“

Ovšem pořád je hezčí, když vítězí sparťané, že?

„Tak jasně, chceme vyhrát. Kluci ze Slavie taky chtějí vyhrát. Každý do toho dáváme maximum.“

Máte nízký handicap. Patříte mezi lepší sparťany.

„Ale už moc nehraju. Ke golfu mě přivedl Ivan Hašek. Už je to iks let. Nikdy jsem nepředpokládal, že se tomuhle sportu budu nějak víc věnovat. Nicméně život tomu chtěl, jsem hravý, mám to rád. I vzhledem ke zdravotním problémům s kolenem, kdy nemůžu dělat sporty vyžadující větší pohyb, mně golf naprosto vyhovuje. Poznal jsem, že při golfu musí být člověk maximálně koncentrovaný. A ještě jedna věc je skvělá: vyčistím si hlavu. Naučil jsem hrát proti hřišti. Nikdy nehraju proti soupeři ve flightu. Zajímalo mě, kam jsem schopen se v golfu dostat. Kam až mohu snížit vlastní handicap. Podařilo se mi dostat nízko, s čímž jsem spokojený.“

Při golfu je klíčová hlava. To potvrdí každý hráč. Je to podobné jako ve fotbale?

„Stoprocentně. Každá rána je strašně důležitá. Jako kopat rozhodující penaltu v devadesáté minutě. Umění koncentrovat se na každou ránu je klíčové. A nepanikařit, jestliže se vám něco nepovede. Nepropadnout rezignaci. Spousta rekreačních hráčů na tohle doplácí. Jedna nepovedená rána pro ně znamená konec hry. Já takový nejsem, spíš naopak. Dovedu se zkoncentrovat.“