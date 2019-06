Hvězda opouští Slavii!? Stoch odletí do Řecka, ve hře je přestup do PAOK Soluň | iSport.cz

Možný přestup slovenského křídelníka, který v PAOKU hostoval z Fenerbahce Istanbul už v roce 2013, už potvrdil i sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar. Soluň za přestup zaplatí podle zdroje 1,5 milionů eur (38,1 milionů korun), což je větší suma, než za kterou Slavia Stocha před dvěma lety z Turecka přivedla.

„Miňo má svolení v pátek odcestovat do Řecka, aby podstoupil zdravotní prohlídku a jednání o smlouvě s vedením PAOKu Soluň,“ uvedl na klubových stránkách sešívaných Nezmar.

29letý rodák z Nitry přišel do Edenu před dvěma lety, během kterých slavil dvakrát výhru v domácím poháru a před pár týdny získal s týmem i mistrovský pohár pro vítěze FORTUNA:LIGY. Ve slávistickém dresu nastoupil Stoch do 58 ligových zápasů, nastřílel 16 gólů a připsal si 15 asistencí. Zažil také skvělé tažení letošním ročníkem Evropské ligy, kde Slavia dokráčela až do čtvrtfinále a podlehla pozdějším vítězům z Chelsea.

