Hanousek po Dynamu: Agresivita? Dobrá prověrka na ligu | iSport.cz

Jak jste spokojený s druhým přípravným zápasem v Rakousku?

„Hodnotit můžu až tu druhou půli, ve které jsem nastoupil. Podle mě to byla dobrá prověrka. Oba týmy si nic nedarovaly, bylo to agresivní utkání. Takhle vyhecované zápasy očekávám i v lize.“

Překvapilo vás, jak agresivně Dynamo k utkání přistoupilo?

„Nevím, jestli se dá říct, že by mě to překvapilo. I my jsme tak chtěli hrát. Jen soupeř to pojal trochu agresivněji. Myslím si, že oni mají svoji hru na tomhle založenou, my tolik ne. Je lepší, že oba týmy hrály naplno, než kdyby na hřišti někdo uhýbal.“

Jak se vám hrálo, když jste museli převážně celý zápas tvořit hru?

„Jak jsem říkal, možná to byl podobný soupeř, jako nás čeká hned v prvním kole Slovácko. Bojovný, zatažený a se záměrem hrát z bloku a chodit do rychlých brejků. I proto si myslím, že to splnilo svůj účel.“

V zápase jste dlouho nedokázali proměnit vypracované šance, zvedlo vám sebevědomí, když se podařilo vyrovnat?

„Každý vstřelený gól je dobrý pro zvednutí sebedůvěry, takže najednou cítíte, že zápas můžete vyhrát. Z tohohle pohledu to dobré je, ale my už od samotného začátku jsme k tomu chtěli přistoupit tak, že to nebudeme brát jako přípravu, ale že do toho dáme všechno a budeme chtít vyhrát.“

Nakonec o konečné remíze rozhodla obrovská hrubka brankáře Dynama…

„Je to tak. Dynamo nám ten gól trochu darovalo… Fotbal je o chybách, pokud by se nestávaly, tak žádné góly nepadají. Na druhou stranu je vždy příjemnější, kdybychom tu branku vstřelili jinak.“

Dostáváte se během zápasu už do ideálního stavu, nebo stále ještě cítíte únavu z tréninků a jsou tím ovlivněné i výkony?

„Na to bych se nerad vymlouval. Ani nevím, v jaké fázi přípravy je Dynamo. Je pravda, že nyní trénujeme víc než během sezony, ale nemá cenu říkat, že jsme hráli takhle, protože jsme v únavě. To je během letní přípravy pochopitelný.“