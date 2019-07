Stanciu do Slavie! Bývalý hráč Sparty podepsal čtyřletou smlouvu | iSport.cz

Stanciův aktuální pohyb je ostře sledovanou záležitostí. Transfer hráče do Slavie, který ještě na podzim toužil po velké trofeji v dresu největšího rivala ze Sparty, je třaskavou událostí českého fotbalového léta.

Stanciu ve čtvrtek ráno sedl na letadlo v Bukurešti a dopoledne přistál v Praze. Zde podstoupil zdravotní testy a dokončil závěrečná jednání. Nejdražší rumunský fotbalista podepsal čtyřletou smlouvu, podle informací Sportu se má přestupová částka pohybovat kolem sta milionů korun.

Stanciu už během čtvrtka zamířil do Rakouska, kde je Slavia na soustředění. "Byl to za 22 let praxe můj nejtěžší přestup na mezinárodním poli, ještě složitější než svého času Petra Čecha z Rennes do Chelsea," uvedl pro média Pavel Zíka ze společnosti Global Sports, která Stancia v Česku zastupuje.

"Jménem Nica a celého našeho agentského týmu musíme poděkovat zejména prezidentovi Slavie panu Tvrdíkovi za jeho nekonečnou trpělivost, rozvahu a vstřícnost. Nekonečné a trpělivé skládání mozaiky tohoto megapřestupu začalo před měsícem a půl, v polovině května," řekl Zíka.

Rumunský reprezentant přišel do české ligy v lednu 2018, kdy podepsal smlouvu se Spartou a stal se nejdražším fotbalistou v historii tuzemské soutěže (96 milionů korun).

Na Letné se vypracoval mezi klíčové opory, nosil i kapitánskou pásku. Stanciu za Spartu v lize odehrál 31 zápasů a připsal si deset branek a osm asistencí. Jenže v lednu 2019, rok po svém příchodu, už zase měnil adresu. Vymohl si přestup do Al Ahlí, kde stávil jarní část sezony.

V Saúdské Arábii se ale Stanciovi příliš nelíbilo, nepohodl se také kvůli zpožděné výplatě a svolil k dalšímu transferu. Tentokrát je cílovou adresou Slavia.

Od Sparty ke Slavii

23. ledna 2018: Nejdražší posila v české lize

Stanciův příchod do Sparty byl pompézní. Vyšel na 96 milionů korun, stal se nejdražším fotbalistou v historii české ligy. „Věřím, že Spartu hodně posune,“ prohlásil Tomáš Rosický.

18. února 2018: Debut s gólem

Hned v prvním ostrém zápase proti Liberci (2:0) založil akci, kterou zakončil brankou. Stačilo mu pouhých pět minut. „Dobrý start,“ usmíval se rumunský reprezentant.

17. března 2018: Hrdina derby

Dva góly vstřelil, třetí si Souček srazil po jeho centru do vlastní branky. Sparta vedla nad Slavií 3:0 v poločase, ale výhru neudržela. „Nevím, co se s námi stalo,“ litoval Stanciu.

17. července 2018: Zástupce kapitána

Po Davidu Lafatovi převzal kapitánskou pásku před novou sezonou Josef Šural a Stanciu byl potvrzen jako jeho zástupce. „Cítím se tady jako doma, parta je tu velmi dobrá,“ říkal. 28. září 2018

28. září 2018: Prohra v Plzni a vyloučení

Stejně jako celé Spartě se Stanciovi v úvodu ligové sezony celkem dařilo. Jenže v Plzni pohořel a už se nezvedl. V úplném závěru uviděl za zbytečný zákrok červenou kartu.

31. října 2018: Neodejdu, dokud nevyhraju trofej

Inter Milán, Fenerbahce, Mönchengladbach… Stanciu byl spojován s řadou týmů již během podzimu. „Ale já ve Spartě zůstanu, dokud tady nevyhraju nějakou trofej,“ pronesl.

3. ledna 2019: Rosického štípnutí

Když Rosický odtajnil, že chtěl Stanciu utéct do Egypta a Sparta to odmítla, vyvolalo to mezi fanoušky pozdvižení. „Zůstávám a respektuji to,“ omlouval se fanouškům Rumun.

28. ledna 2019: Na odchodu do Saúdské Arábie

Spoluhráčům zamával, sbalil se a opustil soustředění Sparty. Stanciu odletěl do Dubaje, kde se ladil jeho přestup do saúdskoarabského Al Ahlí. Nabídli mu plat přes pět milionů korun měsíčně.

31. ledna 2019: Třetí nejdražší odchod z ligy

Al Ahlí se rychle s hráčem domluvilo a transfer byl na spadnutí. Přestupová částka zněla 7,7 milionu eur (cca 198 milionů korun). Stanciu se stal třetím nejdražším přestupem z české ligy.

4. července 2019: Návrat do Prahy, ale do Edenu

Rostoucí spekulace se změnily v realitu. Stanciu zamířil zpátky do české ligy, ovšem podepsal smlouvu se Slavií.

