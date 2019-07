Když to vyjde, tým naroste. Souček o povedeném dloubáku i Stanciovi | iSport.cz

Jak vám chutná další trofej?

„Vždycky se cení, když týden před startem sezony vyhrajete. A že to byl Superpohár? O to víc jsme za vítězství radši, je fajn mít další pohár.“

Příprava na novou sezonu byla letos extrémně krátká. Stihli jste se během ní dostat do provozní teploty?

„Měli jsme toho hodně a ještě dneska bylo vidět, že jsme neměli lehké nohy. Prvních pětadvacet minut jsme se teprve rozběhávali, abychom se do toho dostali. Kombinace byla kvalitní, ale pohybem vázla. Máme týden na to, abychom se z toho úplně dostali. Věřím, že pokud budeme dál hrát takhle, tak to přijde a budeme mít lehké nohy. Budeme si ještě víc věřit a bude to lepší.“

Týden po porážce se Slovanem Bratislava vám další zápas proti slovenskému soupeři vyšel líp. Byl velký rozdíl mezi hrou Slovanu a Trnavy?

„Hlavně my jsme byli v rozdílné fázi přípravy. Na Slovanu jsme měli daleko těžší nohy, ale byl to super zápas. Padlo pět gólů a mohli jsme zvítězit, chtělo to jen lepší produktivitu. Proti Trnavě to bylo dost podobné, akorát to bylo víc o napadání a tak, vyhráli jsme zaslouženě.“

V čem byl soupeř nejvíc nebezpečný?

„Trnava měla nebezpečné napadání, nechtěla nás nechat hrát. Hřiště tolik nejezdilo, takže jim to občas i vyšlo. Jednou šli dva na jednoho, a kdyby to proměnili, byl by to jiný zápas. My jsme naštěstí góly dali a od té chvíle jsme dominovali.“

Stejně jako před týdnem v Bratislavě jste vstřelil dva góly. Chytil jste v přípravě střeleckou formu?

„Mohlo by se ještě hrát pár zápasů na Slovensku… Za dva góly jsem rád, mohl jsem tým víc uklidnit. Víc jsme si věřili a dovedli jsme zápas k zaslouženému vítězství.“

Ilustruje suverénně proměněná penalta v panenkovském stylu vaše sebevědomí?

„Jasně, věřím si. Říkal jsem si, jak to zahrát, už jsem použil hodně variant. Naštěstí tahle vyšla.“

Nebál jste se, že by nemusela vyjít? Chilan Eduardo Vargas před pár dny na Copě Américe narazil.

„Je to velké riziko: nemůže být nic horšího, než když gólman tu penaltu zalepí. Ovšem když to vyjde, tým naroste. Tohle se naštěstí stalo v našem případě. Příště to zase může vyjít na někoho jiného, ale nezlobil bych se, kdybych týmu takhle pomáhal častěji.“ (usmívá se)

Nakonec jste neměl daleko k hattricku. Nemrzí vás, že jste to nedotáhl?

„Bylo by to pro mě krásné vyvrcholení zápasu, ale jsem rád, že to vyšlo takhle. I tak jsme vyhráli 3:0.“

Občas se mluví o tom, že Slavia na vaše góly spoléhá až moc. Vnímáte to?

„Je pravda, že v poslední době jsem dával góly já, ale to je jen nadstavba. Není to přímo moje práce. Z penalty chci týmu pomoct, ale je potřeba, abychom dávali víc gólů ze hry. Útočníci, křídla… Věřím, že celý tým na tom teď bude pracovat, a rozstřílíme se všichni.“

S trochou nadsázky, neměl byste při vaší fazoně hrát v útoku spíš vy?

„Kdepak. Já jsem rád, že mi to vždycky spadne na hlavu nebo na nohu. Kluci se na to v tréninku připravují, mají skvělé zakončení, jen je občas potřeba víc klidu: v zápase je zakončení úplně jiné. Noví hráči se časem zklidní, ostatní jim budou víc věřit a půjde jim to taky.“

Když je řeč o nových hráčích, jak jste vnímal přestupovou ságu kolem Nicolae Stancia?

„Na hřišti jsme ho ještě pořádně nezaregistrovali, trénuje sám. Měl jen dva tréninky s kondičním koučem, připojí se k nám po soustředění. Bude to mít těžké poté, co všechno kolem něj bylo, ale věříme, že prokáže kvalitu a dost nám pomůže.

Jak zapadl do týmu?

Přišel před pár dny, takže si to budeme moct říct za týden nebo čtrnáct dnů. Zatím se tolik neprojevuje, připadá mi klidný. Myslím, že jakmile s námi začne trénovat, bude i víc k nám do party.“

Jak coby slávista berete příchod exsparťana Stancia, jenž se navíc prezentoval jako velký klubista?

„Snažíme se to v kabině odlehčit, takových hráčů je víc. Já sám jsem velký slávista, ale pokud ten hráč ukáže kvalitu, získá si všechny. Spoluhráče i fanoušky.“

Mohl by právě on z pozice ofenzivního záložníka střílet góly a trochu vám odlehčit?

„To se teprve ukáže. Bude na něj velký tlak. Ukáže se, jestli je velký hráč. Pevně věřím, že ano, ale nebude to jen o něm. Máme plno dalších hráčů: útočníky, křídla, další střeďáky… Snad budou dávat góly všichni.“