DEBATA SPORTU: Proč Sparta odmítla Stancia a jak zapadne do Slavie? | iSport.cz

„Má dobrou šanci se prosadit, protože má kvalitní sportovní vklad. Je výborný fotbalista. Bude zajímavé sledovat, jak se uplatní v pohledu na fotbal trenéra Jindřicha Trpišovského. Teoreticky to může být ze sportovního hlediska povedené spojení. Na druhou stranu si myslím, že Slavia Stancia úplně nepotřebuje, respektive nebylo tak nutné, aby dávala 100 milionů za takového hráče,“ tvrdí Jan Podroužek.

Prosadí se Stanciu více ve Slavii, než ve Spartě? „Je k tomu předpoklad. Přeci jen přichází do týmu, který funguje. Slavia nutně hráče typu Stancia nepotřebovala, přeci jen získala double. Spíše vyvstává otázka, jak zapadne do stylu její hry. Nejsem si úplně jistý, že je to typologicky hráč na styl, kterým Slavia hraje. Nicméně je natolik kvalitní, že si najde místo v sestavě a způsob jak týmu pomoci. Je tedy předpoklad, že z něj Slavia vytěží více, než Sparta, kde to bylo spíše o jeho individuální kvalitě než o větší kooperaci s týmem. Jsem si skoro jistý, že ve Slavii bude ještě výraznější, než ve Spartě,“ očekává Jan Vacek.

Může mít podle redaktorů deníku Sport na Stanciovo působení v klubu vliv i jeho charakter? A proč ho nakonec nevzala do svých řad zpět Sparta? To a mnohem více se dozvíte v přiloženém videu s Debatou Sportu.

