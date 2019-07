Potvrzeno! Sparta získala Graiciara. Útočník přichází na roční hostování | iSport.cz

Martin Graiciar se po letech vrací zpět do Sparty. Ačkoliv fotbalově vyrostl ve Viktorii Plzeň, působil v dětství i ve sparťanské akademii. V roce 2017 přestoupil tehdy sedmnáctiletý útočník z Plzně do Liberce, v jehož dresu poprvé okusil, jaké je to hrát českou nejvyšší soutěž.

Ve Slovanu si Graiciara vyhlídla italská Fiorentina, kde se však v minulé sezoně neprosadil do jejího nabitého kádru. Stihl odehrát pouze dvě utkání za tým do 19 let. Nyní přichází dvacetiletý útočník na roční hostování do Sparty.

Na Letné bude mít velkou šanci se prosadit. Tým trenéra Jílka totiž trápí četná zranění, která se nevyhnula ani útočníkům. Na marodce tak v současné době jsou Václav Kadlec, Matěj Pulkrab i Václav Drchal. Graiciar by se měl stát další možnou variantou po Benjaminu Tettehovi a Liboru Kozákovi.

Před Graiciarem přišli na Letnou obránci Andreas Vindheim a David Lischka, záložníci Ladislav Krejčí, Michal Trávník a útočník Libor Kozák.