Vrba: Jak se Plzeň změnila, ukáže čas. Krmenčík se musí o místo porvat | iSport.cz

Jak jste spokojený s přípravou?

„Po sportovní stránce jsem rád, že do soutěže vstupujeme dobře připravení s novými hráči, co se pomalu, ale jistě zabudovávají do mužstva. V létě u nás došlo k více změnám, přesto si myslím, že Plzeň je mužstvo, které má ty nejvyšší ambice. Za posledních deset let jsme to několikrát potvrdili, týmu věřím, že jsme schopní bojovat o nejvyšší příčky. Naším snem je hrát minimálně skupinu v Evropě.“

Jak jste spokojený s posilami?

„Přišlo pět hráčů, nebudu tvrdit, že všichni nastoupí v základu. Ale zvýšili kvalitu v tréninku a do mužstva přinesli nějakou konkurenci, to je dobře. Doufám, že mladí hráči jsou schopní naplnit naše ambice a pomůžou nám.“

Cítíte, že se Plzeň přes léto hodně změnila?

„Jakým způsobem se Plzeň změní, to ukáže až čas. Něco hodnotit po přípravě je těžké. Ale většinou se mužstvo tvoří určité období. Plzeň také nejdřív prožívala krušné roky a až pak měla úspěchy. Ambice jsou tady mnohem vyšší než před jedenácti, dvanácti lety, kdy se tu hrál střed tabulky. Teď máme pohárové ambice, hráči, kteří přicházejí, splňují naše požadavky. Jsem spokojený, ale teď říkat, jak to bude vypadat v sezoně, by nebylo nejchytřejší.“

Mrzí vás odchod Patrika Hrošovského?

„Komplikace to určitě bude. Ale byli jsme v situaci, kdy klub dostal slušnou nabídku, nad kterou jsme museli přemýšlet a řešit ji. Paťo tady odehrál šest sezon, zaslouží si, abychom mu vyšli vstříc a on si zkusil soutěž někde jinde. Takový je život českých klubů naší úrovně.“

Nemáte kvůli odchodu Hrošovského strach o střed zálohy?

„Naopak, na tento post máme Herce, Čermáka a další, z mého pohledu je tam největší přetlak. Problém v tom nevidím.“

Bylo těžké se rozloučit s Milanem Petrželou?

„V létě odešlo víc hráčů. Je pravda, že Milan patří k těm, co byli s klubem hodně spojení, Paťo taky. Dan Kolář to samé. Ti tři tady byli prakticky od začátku a Plzeň někam dotáhli. Takže pro nás to bylo složitější, na druhou stranu oni tady mají kdykoliv otevřené dveře, rozloučili jsme se slušně a nemáme problém s nimi dál komunikovat. V budoucnu se můžou vrátit podobně jako Baky (Marek Bakoš) a Dan (Kolář), co už se zapojili do chodu klubu. Když bude Milan chtít, pan Šádek mu místo najde.“

Jak na vás v přípravě zapůsobil Dominik Janošek?

„Dominik je naším hráčem delší dobu, minulou sezonu hostoval ve Slovácku, aby pravidelně hrál. Teď v létě kvůli tomu odešel Šulcík (Pavel Šulc) do Opavy. Věříme, že za rok se také vrátí a pomůže nám. Dominik odehrál velice dobrou sezonu na Slovácku, teď dostane prostor i tady. Příjemně mě překvapil, je to hráč, který by mohl nahradit ty, co postupně odcházejí.“

Je česká liga kvalitnější tím, že nejlepší hráči třeba ve Slavii zůstávají a nemíří do zahraničí?

„Už minulá sezona ukázala, že my a Slavia jsme byli úspěšní v pohárových zápasech, skupinu hrál i Jablonec. Když v minulosti postoupilo jedno české mužstvo do skupiny, bylo to nadšení. Teď je vidět, že na klubové úrovni začínáme víc konkurovat Evropě, kde jsme byli dřív zemí, ze které chtěli všichni nalosovat soupeře. Některá mužstva si můžou dovolit zaplatit hráče jako v Evropě, pak nemusí odcházet ven a konkurence v Česku se zvětšuje. Trošku mě mrzí, že se to hodně doplňuje zahraničními hráči, to není pro český fotbal úplně optimální. Abychom nedopadli jako na Slovensku, kde pomalu nehraje jediný Slovák. Když ze zahraničí, tak opravdu kvalita doplněná o české hráče, aby z toho těžil český fotbal.“

Bude Michael Krmenčík útočníkem číslo jedna?

„Jestli bude útočník číslo jedna, to se ukáže až na hřišti, konkurence je tady veliká. Bogy (Jean-David Beauguel) i Choras (Tomáš Chorý) jsou kvalitní útočníci, Michael se o místo musí hodně porvat.“

Jenže v přípravě se mu moc nedařilo…

„Když nastoupí stoper, odehraje si černou práci a nemusí předvést věci navíc. Michael je hráč, který když neudělá nadstavbu, bude se mu to vytýkat. Dělá teď všechno pro to, aby nadstavbu dělal. Věřím, že když odehraje víc zápasů, získá větší jistou a potvrdí, že patří k nejlepším útočníkům v Česku.“

Vše o Plzni čtěte zde>>>