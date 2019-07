Chaluš: Slovan je výš. Proč šel na Spartu, když rodina fandí Slavii? | iSport.cz

Jak jste se dostal do Liberce?

„Už delší dobu probíhalo oťukávání no a v týdnu se pak zrodil celý přestup. Bylo to rychlé. Naštěstí se dohoda upekla, i když ještě nejsou některé věci úplně definitivní, věřím, že komplikace nenastanou.“

Přestup ze Slavie je poměrně nezvyklá věc.

„Je to tak, ale pro mě je přestup po těch všech hostovačkách lepší.“

Už vás nebavilo čekat na šanci?

„Spíš jsem se chtěl někde ustálit. Stát se kmenovým hráčem. Vím, jak to v Čechách chodí, je lepší, být někde nastálo, než pendlovat po hostováních. Každopádně byl jsem v Mladé Boleslavi, kde se mi hrozně líbilo a měl jsem fantastický servis. V Příbrami se to pak úplně nepovedlo, ale jsem odhodlaný porvat se o místo v Liberci. A hlavně začít úplně od začátku.“

Nemrzí vás přece, že to ve Slavii alespoň na jeden zápas nevyšlo?

„Je to hodně těžké. Když se podívám na svůj post, byla na něm asi největší konkurence vůbec. Nedá se nic dělat. Bylo to v podstatě bez šance. Každopádně myslím, že Liberec je v Čechách jedna z nejlepších variant, pro mě asi ta vůbec nejlepší.“

Hrálo velkou roli, že se znáte z mládežnických výběrů s Pavlem Hoftychem?

„Upřímně ani přesvědčování nebylo potřeba. Vím, jaký je trenér. Jsem rád, že budu moct být v Liberci a že ho znám.“

Nabídku z Jablonce jste neměl? Také sháněl stopera.

„Měl jsem v hlavě jen Liberec, takže jsem chtěl do Slovanu.“

Proč je pro vás lepší než Jablonec?

„Těžko říct. Pro mě je Liberec výš, je to lepší tým. Ale takto jsem nad tím nepřemýšlel, prostě jsem chtěl do Liberce.“

Myslíte, že vám bude sedět kombinační herní styl Slovanu?

„To uvidíme. Po půl roce půjde o takový nezvyk, ale snad do toho zapadnu.“

Co vlastně na přesun říkala vaše rodina?

„Celá moje rodina je slávistická, ale tento přesun je pro mě nejlepší varianta. Budou určitě také rádi, že mám větší šanci hrát.“

Nezačínal jste ale s fotbalem na Letné? Trochu nezvyklá kombinace.

„Ano, je to zvláštní, šoupli mě na Spartu. Bydleli jsme kousek od Letné, takže to pro ně bylo asi jednodušší. Rozhodla jen logistika, dřív to bylo jiné.“

