Baroš: Proč hraju dál? Zásadní je vztah k Baníku. Budu se snažit uklidnit | iSport.cz

Kvůli rodinné dovolené v Dubaji zahájil přípravu o týden později než ostatní, pak však Milan Baroš do tréninku šlápl naplno. Úlevy? Žádné. V obrovských vedrech na soustředění v Rakousku odběhal kompletní zátěž. A když bylo volno, vzal kolo a vyrazil do štýrských kopců. V úterý bývalý reprezentant prodloužil s Baníkem smlouvu o další rok.

Šlo o jasnou volbu, nebo jste váhal?

„Vždycky se to odvíjí od té předešlé sezony a od nějaké myšlenky, kterou v hlavě nosíte. Věk člověk nezastaví, ale pořád se cítím v takovém stavu, že si myslím, že týmu nějakým způsobem můžu pomoct. Rozhodl jsem se pokračovat, ale samozřejmě se může stát, že skončím v průběhu sezony. Teď však takhle nepřemýšlím. Trénuju, snažím se a budu dělat vše proto, abych byl týmu prospěšný.“

Minulý ročník byl z vašeho pohledu dost divoký, ať už červenou kartou proti Slavii a následným pětizápasovým trestem nebo vyloučením jako náhradník při finále MOL Cupu. Nehrála jakási pachuť z vaší strany z těchto záležitosti roli proti tomu, abyste pokračoval?

„Spíš než tohle jsem řešil můj vztah k tomuto klubu, to je pro mě zásadní. Ta pachuť... Je to i moje chyba, protože v emocích někdy reaguju jinak, než bych měl. Budu se snažit uklidnit. A vyloučení? Rozhodčí to nemusel dělat, ale obhájí si to. Takže pachuť ne, protože kdyby byla, skončím.“

A neodradila vás ani extrémně krátká pauza...

„Ale je to docela nešťastné, protože čtrnáct dnů na dovolenou po sezoně je velmi málo, navíc se to zkrátilo i v zimě. Bývala měsíční pauza, teď se hraje do poloviny prosince a hned na začátku ledna už zas trénujete. Dva týdny v létě a zimě není dost, abyste si odpočinuli psychicky i fyzicky. Na druhou stranu fotbal se každým rokem stává větším a větším fenoménem, proto se udělala nadstavba. Je více zápasů, těžko se hledají termíny, navíc se musí kvůli mistrovství Evropy skončit dřív. My jsme třeba měli v Anglii šest týdnů dovolenou. Nicméně pro hráče je dobré, protože představa třítýdenního běhání není moc dobrá. S klukama jsme tento model přivítali, ale až čas ukáže, jak na tom budeme se silami.“ (úsměv)

Když nebudou, můžete se v útoku točit. Loni jste měl jako parťáky jen Diopa a bratry Šašinkovi, teď je vás pět vyrovnaných forvardů v kádru. Bavili jste se s trenérem, jaká by měla být vaše role? Jestli už spíš mentorská, nebo pořád bojovná na place?

„Je jenom dobře, že teď Smolič (Tomáš Smola) přišel. Když jsme byli loni zranění, měl trenér strašný problém vůbec poskládat útok. Teď je nás tady pět, znamená to větší konkurenci, kluky to posiluje, protože musejí v tréninku pracovat. Každý chce hrát, ale je třeba vzít v potaz, že určitě zase přijdou nějaká zranění, navíc zápasů je moc. Je to jednoduché: musíme se o to spolu porvat.“

Co říkáte na vývoj české ligy z ekonomického hlediska? Vy jste kdysi odcházel do Liverpoolu zhruba za 180 milionů korun, dnes si Sparta se Slavií pořizují hráče za 100 milionů.

„Trh se vyvíjí na celém světě, nejen v Česku. Cifry, co teď létají, jsou pro mě bláznivé. Je to trend, ale ve fotbale se točí víc peněz, takže kluby si mohou dovolit utrácet. Částka, kterou klub vynaloží, nemůže být nikdy garancí toho, že se hráč chytne. Kluci teď dostávají velké výplaty, což je podle mě směrem do budoucna pro české hráče škoda.“

Proč by přestupovali do vyspělých soutěží jako vy, když v Praze dostanou stejné peníze...

„Logicky už nemají motivaci podívat se do zahraničí. Vím, jak to bylo v Turecku. Kluci nechtěli chodit ven, neměli k tomu žádný důvod, byli spokojení doma za stejné nebo ještě lepší peníze. Přitom kdyby odešli do lepší ligy a pravidelně ji hráli, jejich rozvoj je úplně jiný. Když si vezmu Slavii a Suka (Tomáše Součka), rozumím tomu, že se chtějí dostat do Ligy mistrů, a přeju jim to. Ale za mě osobně to pro Čechy není úplně správná cesta.“

