Budějovice zpět v lize. Neprodáme kůži lacino, varuje kouč nováčka Horejš | iSport.cz

V přípravě jste vyhráli čtyři ze šesti zápasů a máte solidní průměr tří vstřelených gólů na zápas. Dává vám to před návratem do ligy optimismus?

„Přáteláky jsou jedna věc a liga druhá: až v sezoně se naplno ukáže, jak na tom doopravdy jsme. V přípravě jsme točili celý kádr, aby se mohli všichni ukázat. Vzhledem k tomu, že příprava byla krátká, nebylo zápasů moc, ale jsem rád za testy proti Slavii či Příbrami. S výsledky i předvedenou hrou jsme byli spokojení.“

Byl jste spokojený i s doplněním týmu?

„Po postupu jsme věděli, že musíme tým posílit a zkvalitnit: v rámci možností jsme se snažili hledat hráče, kteří bez problémů zapadnou. Teď jsem přesvědčený, že jsme přivedli takové hráče, kteří nám v sezoně pomůžou. Ještě bychom chtěli jednoho hráče do ofenzivy.“

Tam máte největší rezervy?

„S testovaným Karstenem Ayongem jsme se nedohodli a Ivan Schranz, který přišel v létě, si v generálce se Žižkovem pochroumal kotník. Chtěli jsme mít posty zdvojené, což se nám v obraně i záloze zatím daří, zato v útoku máme nejmenší konkurenci. Proto tam chceme ještě posílit.“

Jak zapadli noví hráči?

„Věřím, že dobře. Schranz je charakterově v pohodě a díky obránci Čoličovi se nám rozšiřuje balkánská klika. Záložníci Kulhánek s Mustedanagičem, kteří dorazili na hostování ze Sparty, přišli do známého prostředí mezi kluky, s kterými vyrůstali.“

Po příchodu Čoliče se z pravé strany obrany na levou přesunul kapitán Jiří Kladrubský. Jak mu změna sedí?

„Ukázal, že je schopný dobře zahrát na obou krajích. Kde začne sezonu? To ještě uvidíme. Nalevo šel i proto, že jsme neměli levého beka Matěje Helešice, který se k nám vrátil až v tomto týdnu. Varianta, že Jirka začne zleva, tady každopádně je.“

Mimochodem, co říkáte na los? Do konce prázdnin budete hrát se Spartou, Slavií či Jabloncem.

„Nečeká nás nic jednoduchého, ale do ligy jsme chtěli a nemohli jsme čekat, že proti nám budou stát slabí soupeři. Máme výhodu, že na elitní týmy bude stadion plný, a s pomocí fanoušků můžeme tyhle zápasy zvládnout. Rozhodně neprodáme kůži lacino.“

Co čekáte od nedělního startu s Opavou?

„V lize je rok, je otrkanější než my. My jako nováček s ligou tolik zkušeností nemáme, spousta kluků si v neděli připíše první start. I tak chceme sezonu odstartovat co nejlíp.“

