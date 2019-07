Potvrzeno, Deli opouští Slavii! Bruggy aktivovaly klauzuli, vydělá i Sparta | iSport.cz

Deli přišel do Slavie v lednu 2015 ze Sparty a s červenobílými získal dva ligové tituly a dvě vítězství v domácím poháru. V uplynulé sezoně s týmem oslavil double - triumf v lize i v domácím poháru a podílel se také na postupu do čtvrtfinále Evropské ligy. Za Pražany odehrál celkem 128 soutěžních utkání, ve kterých si připsal tři góly a sedm asistencí.

"Napsal jsi mi, že jsem více než Tvůj šéf, že jsem jako Tvůj táta. A že nyní potřebuješ moje požehnání na cestu za novými výzvami. Je to hrozně těžké, Simone, budeš nám hrozně chybět. Ale máš právo udělat to nejlepší pro svoji rodinu a štěstí. V Edenu budeš vždy doma, Titáne!" napsal na twitter předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

O Deliho, který měl v Edenu ještě rok smlouvu, podle médií rovněž usilovali Glasgow Rangers, ale nakonec ho získal belgický vicemistr. V novém působišti se setká s bývalým spoluhráčem ze Slavie Ukrajincem Eduardem Sobolem, který přišel před týdnem na roční hostování ze Šachtaru Doněck. V obraně patnáctinásobného mistra Belgie má Deli nahradit nizozemského stopera Stefana Denswila, jenž přestoupil do Boloni.

Pikantní je, že na transferu vydělá i Sparta, největší rival Slavie. Podle informací iSport.cz by na Letnou, odkud Deli do Edenu před čtyřmi lety zamířil, mělo putovat 50 procent z přestupové částky, tedy nějakých 32 milionů korun.

Slávisté doufali, že se jim velkou oporu povede před blížícím se závěrečným 4. předkolem Ligy mistrů udržet, ale marně. "Bohužel odchází, je to pro nás samozřejmě zásah, na který jsme se ale nějakým způsobem připravovali. Ať už příchodem Davida Hovorky nebo dalšími kroky. Oslabení to určitě je, to nebudeme zastírat. Odvedl tu fantastické výkony, ale strašně mu to přejeme, protože je to skvělý kluk," řekl novinářům asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

"Pokud to bylo jeho přání, tak věříme, že se rozhodl dobře. Pro nás je to samozřejmě mrzutá situace, ani bych neřekl z fotbalového hlediska jako spíš z lidského. Budeme mu přát jen to nejlepší za to, co pro Slavii odvedl," dodal Köstl.

Pro Slavii teď bude prioritou udržet druhého afrického stopera Kamerunce Michaela Ngadeua, o kterého je rovněž zájem a má ve smlouvě také výstupní klauzuli. "V tuhle chvíli bych řekl, že to zvládneme. Situaci na přestupovém trhu sledujeme, prostor tam určitě je. Všechny síly ale napínáme k tomu, aby tu Míša byl. Jsme s ním v kontaktu prakticky každý den. Skončil na mistrovství Afriky, má dovolenou. Situace se u něj nemění. O žádném žhavém zájmu teď nevíme," doplnil Köstl.

