Další komplikace. Dočkal musel na druhou operaci, čeká ho dlouhá pauza | iSport.cz

Bořek Dočkal, jenž po návratu z Číny odehrál v rudém dresu pouhé tři ligové zápasy, se první operaci zraněné achilovky podrobil v polovině května. Následná rekonvalescence ovšem neprobíhala podle plánu.

Deník Sport proto už koncem června informoval o tom, že na třicetiletého fotbalistu čeká další vyšetření a ve hře je i druhá operace. Tenhle scénář se do puntíku naplnil, Dočkal se dalšímu chirurgickému zákroku podrobil minulý čtvrtek. Ironií osudu v den, kdy Nicolae Stanciu přiletěl do Prahy, aby podepsal smlouvu se Slavií.

„Bořek Dočkal se po konzultaci s lékařským týmem rozhodl podstoupit další operační zákrok s ohledem na přetrvávající problémy. Lékaři vyhodnotili další zákrok v oblasti Achillovky jako nezbytný a hráči ho doporučili. Samotný zákrok proběhl bez komplikací,“ oznámila Sparta na svém webu.

Kapitána národního mužstva tak čeká další rekonvalescenční proces. „Absence středopolaře bude dlouhodobá, návrat Dočkala do tréninkového režimu zatím nebyl stanoven a bude se odvíjet od další léčby,“ uvedl klub.

Podle informací deníku Sport je prakticky vyloučené, že by se Dočkal vrátil do akce ještě v tomto kalendářním roce. Pokud by šlo všechno podle plánu, mohl by se s mužstvem po Novém roce zapojit do zimní přípravy. S ohledem na dosavadní komplikace je však ve hře i možnost, že by mohl vynechat celý ročník.

Pro Spartu je to v dlouhodobějším měřítku velká rána, v krátkodobém horizontu ovšem nic nového. Trenér Václav Jílek totiž přicházel do klubu už s vědomím, že Dočkala v nejbližších měsících k dispozici mít nebude.

