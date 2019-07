Tecl: Bude chvilku trvat, než se do toho dostanu. Júsuf je úplně jiný hráč | iSport.cz

Nažhavený jste dost. Jak jste na novou sezonu nachystaný?

„Nachystaný jsem, ale je znát, že jsem dlouho nehrál. Myslím, že mi asi ještě chvilku bude trvat, než se do toho dostanu úplně na sto procent.“

Zdravotně jste zcela v pořádku? Trenér Jindřich Trpišovský říkal během přípravy, že vás v některých zápasech šetřil z preventivních důvodů.

„Jednou mi na soustředění koleno trochu oteklo a pak bylo lepší, abych nehrál. Jeli jsme dvě hodiny na zápas, pak cesta zpátky. Kdybych třeba něco odehrál, nemusel bych pak být tři čtyři dny schopný trénovat. Řešili jsme to s trenérem ze dne na den, ale jinak se dá říct, že jsem odtrénoval všechno bez úlev, za to jsem rád. Ani jsem nečekal, že bych zvládl odběhat všechno tak jako kluci.“

Cítíte na sobě, že máte po zranění ještě respekt ze soubojů?

„Respekt asi ne, ale podvědomě si to člověk trochu hlídá. V zápasech ani ne, spíš v tréninku.“

Slavia měla v uplynulé sezoně trochu problém s tím, že útočníci moc góly nedávali. Pomůžete to zlepšit?

„Nemyslím si, že by to byl náš problém, spíš si o tom povídají lidi zvenku. Branek jsme dávali hrozně moc a je vcelku jedno, kdo je dá. Kdyby útočník vstřelil dvacet gólů a my skončili druzí a nehráli Evropskou ligu, tak takovou sezonu nemáme.“

Novým konkurentem v útoku je pro vás Júsuf. Co na něj říkáte?

„Je to úplně jiný hráč, než jsem já nebo Milan (Škoda). Určitě nám může pomoct. Je velice silný s balonem, je hrozně těžké mu ho vzít. To nám možná někdy chybělo, je to další dílek do naší sestavy. Tímhle by nám mohl hodně pomoct.“

Slavii čeká na podzim hodně zápasů. Cítíte, že se v sestavě budete docela točit?

„Asi by nebylo ani fyzicky možné, aby program, který nás čeká, odehrálo jedenáct lidí. Je to lepší, víte, že vždycky nějaká šance přijde. Pak bude záležet na každém z nás, jak ji využijeme.“

Jedním z hlavních cílů pro Slavii je postup do Ligy mistrů. Vy jste si ji už zahrál. Je to velké lákadlo, že?

„Obrovské. Je to sen pro všechny. Měl jsem štěstí, že jsem si ji vyzkoušel. Teď uděláme všechno pro to, abychom si Ligu mistrů zahráli i tady. Ty zápasy jsou neopakovatelné, je to splněný dětský sen pro každého, zvlášť když jste už takhle blízko. Na hřišti v takovém případě necháte všechno.“

Jakou máte nejsilnější vzpomínku z Ligy mistrů?

„Asi zápas, kdy jsme s Plzní postoupili v Mariboru. Tím, že jsme tam slavili postup, to bylo speciální.“

Vše o Slavii čtěte ZDE>>>

Stanciu poprvé za Slavii: s kapitánskou páskou krásně skóroval