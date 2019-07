Poker o Ngadeua pokračuje. Pokud odejde, může přijít Karafiát | iSport.cz

Setrvání Ngadeua ve Slavii je tak nejisté. Hřmotný stoper bude mít ještě více než týden dovolenou po mistrovství Afriky. Je doma v Kamerunu a přemýšlí o své budoucnosti. „Od vedení má návrhy, aby setrval včetně nového kontraktu. V tuhle chvíli je to z devadesáti devíti procent na něm. My můžeme bojovat jen na mentálním a manažerském poli,“ komentuje aktuální stav slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Co může hovořit pro odchod? Například touha přiblížit se francouzsky mluvícímu prostředí, což by belgický Gent, který kolem Ngadeua krouží, splňoval. Je však otázkou, zda by byl Gent schopen zaplatit výstupní klauzuli najednou, Slavia by logicky nedělala žádné ústupky v tom, aby například platbu dovolila rozložit do více splátek. Situace je nejasná a nepřehledná i proto, že prakticky kdykoliv může přijít někdo a Ngadeua přesvědčit a zaplatit.

V Edenu vědí, jak velkou ranou by odchod populárního „Míši“ byl. „Ztráta by to byla obrovská i s ohledem na to, že odešel Simon. Typologie těchto hráčů je výjimečná. Najít hráče, který má metr devadesát, dobrou rozehrávku, je hodně rychlý a zvyklý na náš způsob hry? To v podstatě nejde,“ krčí rameny Trpišovský.

Deliho přestup do Brugg ještě Slavii nevyprovokoval k výraznější aktivitě na transferovém poli, Trpišovský spoléhá na Davida Hovorku, Ondřeje Kúdelu, Michala Frydrycha, případně záskok Alexe Krále na pozici stopera. A hlavně věří, že Ngadeu zůstane. Pokud by ale červenobílé opustil i on, už by s největší pravděpodobností museli jednat.

Na koho by mistr zacílil? Najít ihned plnohodnotnou náhradu by bylo skoro nemožné. „V české lize vidíme dva hráče, kteří by se k tomu mohli v budoucnu přiblížit,“ přemítá slávistický trenér. Je nabíledni, že Slavia by ukázala na libereckého Ondřeje Karafiáta. Pro hraje víc argumentů.

Trpišovský vedl čtyřiadvacetiletého obránce už na Žižkově a v Liberci, rád pracuje s hráči, které už v minulosti trénoval. Nevadilo by, že Karafiát se typologicky Ngadeuovi úplně nepodobá. Liberecký stoper, o něhož se v létě zajímal i Jablonec, by měl dobré předpoklady pod slávistickým koučem dál růst. Pokud by Kamerunec nakonec opravdu odešel, Karafiát by se jevil jako první volba. Navíc dobré vztahy Slavie a Liberce by případnému přestupu nebránily. Podle některých informací deníku Sport už na toto téma proběhlo první oťukávání.

Pak se nabízí rozhlédnout se za hranicemi. „Ale tam hraje roli tolik aspektů. Ten hráč by si musel zvyknout na herní styl, na spoluhráče, na řeč. U stoperů a gólmanů je to nejsložitější. Michael si na to zvykal tři měsíce, než se přesunul na stopera, Simon ještě déle. Myslet si, že přivedeme náhradu ze zahraničí a ona bude hrát za měsíc jako Michael se Simonem, to je prostě sci-fi. Musíme počítat s tím, že když ten hráč přijde, pomůže nám, až se zadaptuje,“ varuje progresivní trenér.

V souvislosti se Slavií už se šířily různé spekulace. Tu měli mít „sešívaní“ zájem o Yayu Bananu z Olympiakosu Pireus, tu o Isaaca Donkora z Craiovy. „V životě jsem o nich neslyšel. Nevím, odkud se ta jména vzala,“ podivuje se Trpišovský.

