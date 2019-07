Slavia řeší soupisku pro Evropu, musí řezat. V ohrožení Hušbauer či Škoda | iSport.cz

Dříve nebo později přijde ve slávistickém kádru alespoň ještě jeden škrt. Anebo odchod, kterým se to srovná. „Sešívaní“ mají zhruba měsíc před odevzdáním soupisky pro play off Ligy mistrů „převis“ jednoho hráče. Zatím ale do sezony vstupuje tým Jindřicha Trpišovského ve stávajícím složení. V ohrožení jsou i velká jména... Kdo a kam by případně mohl odejít?