Klobouk dolů, chválil Vrba Čermáka po obratu. Zastal se Krmenčíka | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 40. Kayamba, 72. J. Kopic, 90+4. J. Kovařík Hosté: 34. Plšek Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda (35. Pernica), Brabec, Limberský – Hrošovský (C), Kalvach – Kayamba, Al. Čermák, J. Kopic (88. J. Kovařík) – Krmenčík (78. Chorý). Hosté: Reichl – Sladký, Beneš (C), Štěrba, Vepřek (90. Zmrzlý) – Texl (70. Pilař), Houska, Greššák, Plšek (81. Nešpor), Falta – Yunis. Náhradníci Domácí: Beauguel, Chorý, Kovařík, Mihálik, Janošek, Pernica, Kozáčik Hosté: Pilař, Chytil, Zmrzlý, Nešpor, Polom, Látal, Mandous Karty Domácí: J. Kopic, Kayamba Hosté: Štěrba, Greššák, Falta, Yunis, Vepřek, Yunis Rozhodčí Pechanec – Flimmel, Melichar Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 9 611 diváků

Bylo složité utkání otočit?

„Hráli jsme proti velice aktivnímu soupeři, Olomouc byla nebezpečná v útočné fázi. Spíš bychom mohli plakat nad tím, že za stavu 0:0 jsme nedali tři, čtyři gólové příležitosti, soupeř pak měl z první vážné šance penaltu a vedl 1:0. Pak chci naopak mužstvo pochválit, že za nepříznivého vývoje jsme dokázali zápas otočit a vyhrát 3:1. Hráli jsme hodně aktivní fotbal, snažili jsme se hrát co nejlepší útočný fotbal. Z naší strany to byl dobrý výkon.“

Roman Hubník nenastoupil, Lukáš Hejda se zrnail při penaltovém zákroku. Jak jsou na tom vaši stopeři?

„Hubníkovi se vrátily problémy z konce sezony, u Hejdy nevím, zatím neznám výsledky vyšetření, takže nemůžu dát správnou informaci.“

Jste spokojený s tím, co na hřišti předvedl Michael Krmenčík?

„Pro nás je Michael strašně důležitý, v minulosti Plzni pomohl góly k úspěchům, kterých dosáhla. Mužstvo na něj pracovalo úžasně, on bohužel neměl takové štěstí, jako před zraněním. Ale věříme, že góly bude dávat a pomůže nám. Michael se brzy trefí a bude atakovat nejvyšší příčky střelecké tabulky.“

Je ze širokého kádru těžké dělat nominaci na zápas?

„V Plzni máme teď asi nejširší kádr, co tady kdy byl. O to těžší je nominovat a posílat třeba tři hráče na tribunu. Víme, že nás během července a srpna až do zářijové reprezentační pauzy čeká hodně zápasů. Třeba dneska Lukáš Hejda nedohrál, uvidíme, co s ním bude. Také Kalvach může mít po střetu s Yunisem zlomený nos. To je fotbal, přichází zranění. Kádr máme silný a kvalitní, je jasné, že nějaké ztráty nastanou, musíme mít kým hráče nahradit. Se 13, 14 hráči bychom to nemohli hrát.“

Líbil se vám Aleš Čermák?

„Aleš odehrál asi nejlepší utkání, co přišel do Plzně. Jak říká Kayamba 'klobouk dolů'.“

Co Lukáš Kalvach, který nastoupil jako jediný z letních posil nastoupil?

„Celkově měl zápas grády, měli jsme šance, střely, nějaké brejkové situace, které jsme bohužel neproměnili. Hráči zapadli do způsobu hry, který chceme hrát. Nikdo nevyčníval, ani nepropadal. Byl to týmový výkon, odehráli jsme výborné utkání a zvládli to.“