Gólman Zlína Dostál: Měli jsme to na noze. Fantiše podržíme, žádné výčitky | iSport.cz

Co ten Hušbauerův gól?

„Dvakrát nebo třikrát jsme neodkopli balon. Měli jsme to na noze. Padlo to po nešťastném odrazu. Zkoušel jsem se tam roztahovat, jak to šlo. Ale bylo to blízko.“

Porážka bolí hodně?

„My jsme měli šance, oni taky. A na rozdíl od nás jednu proměnili. Měli jsme to v první půli na noze. Tondu Fantiše samozřejmě podržíme, jsme tým. Žádné výčitky nebudou. Měli jsme taktiku, kterou jsme dodrželi. Škoda, že to výsledkově nevyšlo. Slavii jsme do většího tlaku nepustili.“

Druhá půle už ale tak dobrá nebyla.

„Nemohli jsme se tam dostat. Oni po střídání pozměnili rozestavení, bylo to pro nás těžší.“

Zlín - Slavia: Fantiše v jasné gólovce vychytal pozorný Kolář Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Co vám ukázalo první kolo?

„Začínali jsme se Slavií, s mistrem. Je velká motivace ji porazit. Pohled na to asi budeme mít takový, že si to můžeme rozdat s kýmkoliv. To jsem použil slova trenéra.“

Jednou jste chytal míč na hranici šestnáctky. Nebo možná až mimo vápno. Jak to bylo?

„Hlavně jsem se snažil, aby balon zůstal ve vápně. Ten tam musí být i s rukama. Pak jsem se o tom bavil s rozhodčími. Říkali, že to bylo tak tak. Vyšlo to.“

Nemáte úplně vysoké stopery Buchtu a Hlinku, dříve defenzivního záložníka. Je to problém ve vzduchu?

„Viděli jste, že to dnes problém nebyl. Až na pár balonů kluci všechno hlavou posbírali. Marek Hlinka je velmi spolehlivý stoper. A fotbalový. Je zvyklý hrát zprostředka.“

Vše o Zlínu čtěte ZDE>>>

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 70. Hušbauer Sestavy Domácí: S. Dostál – Bartošák, Hlinka, P. Buchta, Matejov – Džafić (74. Hnaníček), Podio (82. Nečas), Jiráček (C), Čanturišvili (66. Mašek) – Fantiš, Poznar. Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil – T. Souček (C) – Olayinka (46. Ševčík), Hušbauer, Traoré (82. Král), Zmrhal – Van Buren (57. Júsuf Hilál). Náhradníci Domácí: Bačo, Cedidla, Hnaníček, Janetzký, Mašek, Nečas, Rakovan Hosté: Baluta, Holeš, Kovář, Král, Ševčík, Júsuf Hilál, Zelený Karty Domácí: P. Buchta Rozhodčí Zelinka – Nádvorník, Hájek Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 5898 diváků

SESTŘIH: Zlín - Slavia 0:1. Ševcům srdnatý výkon nestačil, rozhodl Hušbauer

Zlín - Slavia: Po několika odrazech se k míči dostal Hušbauer a zblízka překonal gólmana, 0:1