Kouzlo Belgie. Hrošovský i slávisté jdou do ligy, kde lídr padá jako Sparta | iSport.cz

Guélor Kanga ve sporu se slávistou Delim poté, co po proměněné penaltě popíchl domácí fanoušky • Pavel Mazáč (Sport)

Simon Deli přestupuje ze Slavie do Brugg • ČTK

Tváře české FORTUNA:LIGY zamířily do Belgie. V čem spočívá kouzlo tamní elitní soutěže? • Koláž iSport.cz

Netřpytí se jenom Premier League nebo bundesliga. Hvězdy české ligy berou dráhu do Jupiler League. Belgická nejvyšší soutěž je podle UEFA osmá nejlepší v Evropě, má zhruba desetinásobně vyšší příjmy z televizních práv než Česko, kluby bohatnou taky na závratných prodejích hráčů do Anglie nebo Itálie, a už osm sezon v kuse mají svého mistra rovnou ve skupině Ligy mistrů. Tam teď v létě míří výrazné postavy Viktorie Plzeň a Slavie Patrik Hrošovský, Simon Deli a Michael Ngadeu. V placeném článku najdete důvody exodu do belgické soutěže včetně rozhovoru s Davidem Rozehnalem, který má z tamní ligy bohaté zkušenosti.