Sparta chystá změny. Probudí ji Hašek? Přinese lehkost, míní Rajnoch | iSport.cz

Domácí porážka 0:2 se Slováckem a především mizerný výkon fanoušky Sparty vyděsily. Logicky, příznivci nejslavnějšího českého klubu očekávali úplně jiný vstup do ročníku. Letenský klub se tak hned na prahu nové sezony dostal do situace, kdy musí reagovat. „Věřím, že se nám to povede už v nejbližším utkání,“ vyhlásil trenér Václav Jílek.

Aby se tak opravdu stalo, musí se něco stát. Ve hře Pražanů totiž před týdnem nefungovalo prakticky vůbec nic. Sparta se neměla o co opřít, navzdory nálepce jasného favorita hrála v duelu s týmem z Uherského Hradiště jen druhé housle. „Trenéři do sestavy musí sáhnout. Kdyby nastoupili stejní hráči, změna by se asi moc nedostavila,“ má jasno bývalý trenér a expert deníku Sport Ivan Kopecký.

Šachy v základní sestavě tak jsou nevyhnutelné. Podle informací deníku Sport by mohlo dojít až na tři změny.Tou nejvýraznější bude zařazení Martina Haška. Talentovaný středopolař musel první zápas ligového ročníku vynechat pro virózu, nyní už je ale fit a nic nebrání tomu, aby skočil do akce.

Právě na něj Jílek hodně spoléhá. Když v zimě hovořil o ligových hráčích, kteří v jeho očích dokážou nejlépe skloubit fyzickou připravenost a technické dovednosti, mezi prvními třemi zmínil právě Haška. „Máme Kangu, ale potřebovali bychom víc kreativity. Martin by nám ji přinesl, ukazoval to v přípravě,“ uvedl bezprostředně po prohře se Slováckem sparťanský kouč.