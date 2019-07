Liberec mi sedí, těší Vrbu. Chválil Pernicu, proč nehrál Limberský? | iSport.cz

Je to hodně cenná výhra?

„Liberec odehrál velice dobré utkání, byl silný v osobních soubojích, hrál velice vysoko. Nám se ho v některých fázích utkání nedařilo překonávat. Tady to bude mít těžké každý tým, uhrát tři body je pro nás velmi cenné.“

Jak to vypadá s Radimem Řezníkem, kterého jste hned v úvodu musel střídat?

„Bylo to po dvou po sobě jdoucích soubojích, do kterých šel Řezňa nepřipravený. Pravděpodobně dostal koňara, nejde o nic vážného, nicméně je to bolestivé zranění.“

Těší vás, že jste před vstupem do 2. předkola Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus uhráli v lize šest bodů?

„Ideální je, že se nám podařilo dvakrát vyhrát. Ale už jsem říkal, že start ligy se dá hodnotit až po šesti kolech, kdy uvidíme, jak na tom jsme, teď se soutěž teprve rozjíždí. Před úterkem je to dobře, čeká nás nejtěžší soupeř od začátku sezony. Pokud s Olympiakosem uspějeme, půjde o obrovský úspěch.“

Jste spokojený i s herním projevem mužstva?

„Máme v zápasech pasáže, kdy jsem spokojený, pak pasáže, kdy nám to trošku vrže. Když to budu hodnotit, tak zápasy zvládáme. Ale mrzí mě brejkové situace ze závěrů utkání. S Olomoucí jsme šli do brejku snad čtyřikrát, teď třikrát, a nedokážeme zápas rozhodnout. V závěrech utkání musíme zlepšit finální fázi, nedokážeme dát gólovou pojistku.“

Proč se Plzni v Liberci dlouhodobě daří?

„Vyhrál jsem tady i předkolo Evropské ligy, když jsem trénoval Žilinu. Liberecké prostředí mi asi sedí, mohl by mě oslovit pan Karl (majitel Slovanu Liberec) a Liberec by začal víc vyhrávat, kdybych tady byl. To je samozřejmě legrace, zatím zůstávám v Plzni a nikam jít nechci.“

Věděl jste, že nasadíte Lukáše Kalvacha, který si proti Olomouci zlomil nos?

„Věděli jsme to už druhý den po zápase, že bude schopný hrát, normálně s námi trénoval, kryt na obličeji má jen kvůli bezpečnosti. Prochy (záložník Roman Procházka) měsíc nehrál, léčil problémy se svalem. V sobotu jde hrát za B tým, potřebuje získat praxi.“

Proč jste nasadil Adama Hlouška a ani na lavičce nebyl David Limberský?

„Limba dostal červenou kartu (v zápase s Dinamem Záhřeb) a nemůže nastoupit do prvního zápasu s Olympiakosem. Chtěli jsme, aby Adam odehrál utkání a měl herní praxi.“

Jak se vám líbí Luděk Pernica, který z pozice stopera dal gól a asistenci?

„Každý hráč to má v Plzni těžké, když sem přijde. Situace je tady jiná, než v ostatních klubech, tlak je větší. Perňa to zvládá dobře, dal gól a byl platným hráčem. Dnes byl možná nejlepším v defenzivě Plzně.“

