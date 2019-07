Naštvaný kouč Slovácka po lekci od nováčka: Dostali jsme pořádnou facku | iSport.cz

Co se s týmem stalo?

„Utkání ovlivnil laciný první gól z ojedinělé akce soupeře. Pak jsme znervózněli. V útočné fázi jsme ukázali nekvalitu. Měli jsme špatný pohyb, prohrávali jsme souboje. Hlavně ve středu hřiště. Vůbec jsme se nedostávali do tlaku. Zbrkle jsme už odzadu vyhazovali balony, akorát jsme je kopali nahoru. Začínalo to už rozehrávkou Patrika Šimka. Rád bych věděl, proč se tak nedařilo Honzovi Juroškovi. Snad mi to řekne. Hodně ho ovlivnil ten inkasovaný gól, kdy nezavřel prostor.“

Brzy jste přišli o zraněného obránce Petra Reinberka. Co mu je?

„Něco ho tahalo. Myslím, že to nebude nic vážného. Furt jsme někde leželi, něco nás bolelo. Chci, aby byl tým odolnější. Z tohoto zápasu si musíme vzít ponaučení a rychle ho smazat. Výhru na Spartě bych vyměnil za tři body z domácího hřiště. Divákům se musíme omluvit. Z naší strany to bylo málo. Báli jsme se hrát. Když hrajeme do zavřené obrany, je to pro nás úplně jiný zápas.“

Hráči, kteří na Spartě zazářili, spadli do podprůměru, že?

„Křídelní hráči Kali (Kalabiška) s Milanem (Petrželou) nezopakovali ten výkon. Chtělo to asi prostřídat Dvořáka s Navrátilem. Útočníka pořád hledáme, ale na to se nechci vymlouvat. Celkově jsme na Spartu vůbec nenavázali. Dostali jsme pořádnou facku a věřím, že ti to uvědomíme. Snaha není kvalita. Chyběl nám větší tlak do šestnáctky, častější střelba. Neměli jsme odražené míče, což je základ. Byl to od nás velice špatný výkon.“

Kdy naskočí zraněné opory Zajíc s Kadlecem?

„Ještě jsme nechtěli riskovat a pro tento zápas jsme je vynechali. Dali jsme jim prostor pro úplné uzdravení.“