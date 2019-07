Csaplár po další prohře Zlína: Celý život hledám borce, kteří se nepodělají | iSport.cz

Video k článku Olomouc - Zlín: Falta vymáchal Bartošáka v kličkách a vyzval Nešpora ke gólu – 1:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak hodnotíte zápas?

„Dnes to nebylo tak kvalitní jako proti Slavii. Olomouc měla chvílemi velký tlak, ale vytvořili jsme si šance, takže jsme si mohli odvézt bod. Chtěl jsem, aby to bylo více herní. Hráčům jsem říkal, že si nemohou dovolit takhle snadno ztrácet balony. V tomhle jsme zklamali. A nevyužili jsme ani nejvyloženější šance.“

Máte nula bodů po dvou zápasech, nevstřelili jste žádný gól. Cítíte frustraci?

„To nevím, spíš jsem naštvaný. Proti Slavii jsme měli mít minimálně bod a v Olomouci asi taky. Umíme si to vyrobit, ale je složité, když hráči šance nepromění. Snažíme se hrát fotbal, chceme hrát nahoru, ale když to neumíte trefit...“

Říkal jste, že až v nekomfortní situaci poznáte dobře hráče. Přichází to teď?

„Teď už asi jo, dostávám zpětnou vazbu. Do sedmi nebo osmi kilometrů vylezou všichni, ale až v zóně smrti se ukazuje, kdo na co má. Z tohoto pohledu je pro mě tento zápas ohromné zjištění. Někteří hráči jsou velmi zajímaví, někteří u mě asi začnou být v příštím týdnu problém.“

Třeba ti na pravé straně?

„Neřeknu vám jména, nikdy jsem to nedělal. Gól jsme třeba dostali z levé strany.“

SESTŘIH: Olomouc - Zlín 1:0. První výhra pod trenérem Látalem, rozhodl Nešpor Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Nejsou problémem začátky poločasů?

„Musíte to rozklíčovat. Olomouc měla drtivou převahu, ale když si k tomu sednete, zjistíte, že to bylo kvůli naprosto snadným ztrátám. Pak jsme se dostávali pod tlak a soupeř chodil do protiútoků. V tomhle nám pomohla občerstvovací pauza na pití, hned jsem hráčům řekl svoje. Druhý poločas byl naprosto stejný. V tenise máte nevynucené ztráty, těch jsme udělali neskutečné množství. Z toho jsem hrozně zklamaný. Potěšující je, že Olomouc neměla žádnou šanci do mrtva. Dala sice hezký gól, ale pak se hra zase otočila.“

Našel jste ve Zlíně nějaké zajímavé zboží jako v Příbrami, kde jste chválil Matouška, Květa, Antwiho a další?

„Tady jsou hrozně zajímaví mlaďouncí hráči. Ale podívejte se na to jinak: se Slavií i dnes jsme měli věkový průměr 29,13, proto jsem hrozně naštvaný. Podělat se mohou dvacetiletí kluci, ale ne tihle frajeři. Vždyť to už nejsou žádní zajíci! Proto jsem vzteklý. Neřeším vůbec věk, buď jsi dobrej nebo špatnej. Skácelovi bylo skoro 40, Zápotočnému 37, ale jestli se v tomhle věku někdo podělá, je to na zvážení. Celoživotně hledám borce, kteří se nepodělají.“

Olomouc - Zlín: Čanturišviliho skákavý projektil málem zapadl do sítě!

Olomouc - Zlín: Absolutní tutovka Poznara viditelně zaskočila, útočník šanci neproměnil

Olomouc - Zlín: Nešpor spálil další šanci! Placírkou Dostála nezaskočil

Olomouc - Zlín: Džafičova standardka Reichla neohrozila