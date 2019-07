Rada: Jovovič musí šance řešit jinak. Pochválil 30letého debutanta | iSport.cz

Spartě jste podlehli 0:2, jak byste utkání zhodnotil?

„Dlouho jsme se drželi. V prvním poločase byla Sparta aktivnější. Ze standardních situací tam měla brankové příležitosti. Se štěstím jsme je přežili, například břevno Hložka a dorážku Kozáka. Hlavně z levé strany chodilo přes Plavšiče hodně centrů. Na druhou stranu jsme měli v první půli tři situace, které jsme měli lépe zužitkovat. Slovácku se to tu povedlo a dostalo se do vedení, nám bohužel ne. Po přestávce jsme chtěli držet dál nulu a snažit se, aby se Sparta nedostala do tlaku. Váňa sice jednou domácím přihrál do velké šance, ale ti ji neproměnili. Chtěli jsme zlobit z brejků, ale řešili jsme je špatně. Kdybychom byli chytřejší, odvážnější, tak jsme z toho mohli něco vytěžit.“

Sparta ve druhé půli dvakrát udeřila, jak jste gólové momenty viděl?

„Dostali jsme dva góly po našich chybách. V prvním případě Jovovič upadl v souboji u lajny, který musí ustát. Buď ho ustojím, nebo vstanu a hraju dál. Domácí se po téhle situaci dostali do vedení. Podruhé jsme inkasovali po ztrátě na vlastní polovině a Kanga jedinkrát za zápas vystřelil a vymetl šibenici. Sparta vyhrála zaslouženě. Oproti prvnímu kolu byla aktivní, hodně chtěla. Prohra mě mrzí o to víc, že nás srazily individuální chyby. Je to škoda. Sparta byla hladovější, šla za vítězstvím. Prohráli jsme a teď se musíme zmobilizovat a soustředit se na Evropskou ligu.“

Byly při vašich brejcích hráči bohorovní, například právě Jovovič?

„On se do šancí umí dostat, ale situace řešil zle. První chtěl řešit přihrávkou, kdy mu ji zachytil soupeř, ale druhou vyřešil hodně špatně. To jsou věci, které ho limitují. Pracujeme s ním na tom. Jedině čísla ho mohou posunout dát. Pokud uděláte čtyři sóla a nic z toho není, tak o vás nikdo neví. Reprezentant toto musí řešit jinak.“

Po zápase bylo slyšet až z kabiny, že jste nemluvil zrovna klidným hlasem.

„Hodně mě mrzely individuální chyby. Jovovičovi jsem to prostě řekl. Lehne a nejde. V takový moment musím jít na doraz, vstát, bojovat. Je to škoda, protože když ztratí takto míč, tak se dostane soupeř do přesily a Sparta toho využila. Musím to kousnout za každou cenu. Myslel si, že rozhodčí pískne faul, který myslím že nebyl, a zůstal ležet. To není týmové, proto jsem zvýšil hlas.“

Jak jste byl spokojen s debutantem Jiřím Váňou?

„Bylo to na něj těžké utkání, ale myslím, že to zvládl. Ve druhém poločase sice udělal jednu hrubku, kdy namazal Kozákovi, ale o něm to nebylo. Na to, že to byl jeho první ligový start, tak nemůžeme říkat, že by udělal nějaké chyby. Pomohl nám, nepropadl, ale třetí liga je velký rozdíl proti první. Nechci nikoho srážet, ale kdyby nastoupil proti Příbrami, nebo na Dukle, tak by to bylo ještě lepší. Na můj vkus to ale zvládl.“

Vezmete ho s sebou na Evropskou ligu?

„Uvidíme. Bude záležet na tom, kolik bude mít volna v práci. Možná mu ještě týden zaplatíme. Je to náš kmenový hráč, slušný kluk. Vytrhl nám trn z paty.“

Co vám utkání ukázalo před Evropskou ligou?

„Musíme si z toho vzít to, co jsme udělali špatně. Evropská liga je ale něco jiného. Čekají nás Arméni, kteří nejsou jako Sparta. Určitě to ale bude těžké, nechceme propadnout. Každý soupeř je nebezpečný, podívejme, jak dopadl Slovan Bratislava. Od pondělí se na tento zápas budeme soustředit.“

Potvrdily se vaše obavy, že prohra Sparty se Slováckem pro vás může být ve finále komplikace, než kdyby Sparta vyhrála a byla relativně v klidu?

„Když vám doma nevyjde jeden zápas, tak druhý většinou zvládáte. Slovácko se tu dostalo do vedení, což mu dalo sílu. Sparta nebyla tak aktivní jako proti nám. My ale věděli, že to bude těžší, že Sparta bude nabuzenější a že budou změny v její sestavě. Přesto si dovolím tvrdit, že kdybychom využili některé šance za stavu 0:0, tak to mohlo být jiné.“

Jak jste spokojen s novými hráči?

„Změny proběhly a jsou znát. Zatím to není to, co to bylo. Samozřejmě to chce čas, aby si hráči na sebe zvykli. Příprava byla abnormálně krátká a my musíme být trpěliví. Bude to chvíli trvat, ale každý kdo fotbal hrál, ví, že tolika změnám se musí nějaká doba obětovat. Čekají nás další zápasy, Evropská liga a Slovácko, tam se musíme pokusit zabodovat.“

Vše o Jablonci čtěte ZDE>>>

SESTŘIH: Sparta - Jablonec 2:0. Po blamáži dominantní výkon. Rozhodli Hložek a Kanga