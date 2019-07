Trpišovský vysvětlil situaci se stopery: Teď o nikom neuvažujeme | iSport.cz

Po dvou zápasech máte šest bodů. Ideální start, že?

„Jsme hodně spokojení. K začátku sezony jsme měli velký respekt, v prvních čtyřech kolech hrajeme třikrát venku, nemáme k dispozici hřiště, byla krátká příprava, reprezentanti se připojovali později. Jsme rádi, že jsme do toho takhle vstoupili. Myslím, že postupem času jsou naše výkony kvalitnější, každý týden jsme o kousek dál. Šest bodů je skvělých.“

Jak jste viděl utkání v Teplicích?

„Veskrze pozitivně. Dali jsme venku pět gólů, máme tři body. V ofenzivní fázi jsme předvedli některé hezké akce. Představoval bych si, že v některých pasážích ve druhém poločase předvedeme lepší výkon, ale celkově jsem spokojený. Domácí na nás v prvních deseti minutách trošku vlítli, důležité bylo ustát začátek, nenechat se vykolejit a zůstat u své hry, což se nám povedlo.“

Poprvé nastoupil Nicolae Stanciu, odehrál půlhodinu. Nahrál jeho nasazení průběh utkání? A jak jste s ním byl spokojen?

„Chtěli jsme, aby byl s týmem, i když má pořád velké manko. Pokud to bylo možné, chtěli jsme ho dostat na hřiště. Každá jeho minuta na hřišti je do plusu pro všechny. Měli jsme nachystané dvě varianty, kdy by mohl jít do utkání. Jedna z nich nastala. Jsem rád, že mohl absolvovat podstatnou část poločasu. Určitě ukázal to, proč jsme ho přiváděli. Ať už tím, jak vyřešil gólovou situaci, nebo jeho kvalitou v prostoru mezi obranou a zálohou soupeře. Ukázal klid na míči, uvolnil Júsufa do šance. To jsou věci, které nám v uplynulé sezoně někdy chyběly. Na druhou stranu pokazil spoustu míčů. Samozřejmě není ještě se spoluhráči sladěný. Dobrý debut, vítězný zápas. Naznačil své možnosti, jeho i nás ale čeká ještě hodně práce.“

Teplice - Slavia: Premiéra jako hrom. Stanciu po pěti minutách na hřišti zvyšuje na 4:1!

Jak ho dál budete začleňovat do sestavy?

„Těžko teď odhadovat. Trénuje víc než ostatní, je v jiném režimu, je tři neděle ve skluzu za ostatními. Jak ho budeme dál nasazovat? Bude záležet na stavu zápasu a typologie soupeře. Bude nastupovat podle toho, jak se bude utkání vyvíjet. Je super, že máme teď týdenní cykly, máme dost prostoru ho zatížit.“

Po Simonu Delim odešel i druhý ze stoperů Michael Ngadeu. Budete situaci ještě řešit?

„Situace je taková, že hraje Ondra Kúdela a David Hovorka. Myslím, že od obou to byl v Teplicích top výkon až na jednu situaci. Hovorka snad neprohrál vzdušný souboj a ukázal přednosti, které má. Máme Michala Frydrycha, kterého jsme už před letní přípravou chystali na návrat na post stopera. Může tam hrát Alex Král nebo i Vláďa Coufal. Kvalitativně i personálně tento post obsazený máme.“

A budete se ještě snažit někoho přivést?

„Narovinu říkám, že teď o nikom neuvažujeme. Stejně kdyby někdo přišel, bude mu trvat, než si zvykne na náš styl hry, bylo by to dlouhodobé. Rozhlížíme se, spíš do zahraničí. Spíš do budoucna bychom chtěli přivést hráče, kterého bychom si připravili. Přivést hráče na úrovni Simona a Míši z Evropy v jejich kvalitě je nereálné. Nějaká jména máme, některá padla, protože jsme se nedohodli. Jsme spokojení s hráči, které máme. Myslím, že i s nimi to zvládneme.“

Vše o Slavii čtěte zde>>>

Teplice - Slavia: Souček završuje kanonádu hlavičkou a pátým gólem!

Teplice - Slavia: Hušbauerova nádhera! Krásnou ranou o břevno dostal míč do sítě, 3:0

Teplice - Slavia: Ševčík narýsoval nádhernou kolmici na Van Burena, ten uklízel lobem na 2:0!

Teplice - Slavia: Krásná utažená Zmrhalova rána končí v síti, 1:0 pro sešívané!

SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:5. Sešívaná demolice, při debutu se trefil i Stanciu Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.