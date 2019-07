ZLATÁ PÍŠŤALKA: Přímák místo gólu? Pechanec vyřešil rébus na Stínadlech | iSport.cz

Byla to v té 56. minutě vlastně dost povedená fotbalová akce. Jedna z mála teplických. Průniková Shejbalova přihrávka, náběh krajního hráče Vondráška zprava, souběžný sprint útočníka Vyhnala a centr do šestnáctky. Z něj Žitný zavěsil pod víko, byť slávisté už po hvizdu vypustili bránění. Ale i tak to byla velká šance, která mohla přinést do zápasu zápletku.

To se nestalo a domácí se zlobili. Hlavně Tomáš Vondrášek vyběhl na rozhodčího a vztekal se, že necitlivě přerušil výhodu. Přitom právě on byl tím důvodem, proč akce musela být přerušena. Pojďme zpátky k jejímu začátku.

Ve chvíli, kdy Jan Shejbal vyslal průnikovou příhru, stál Vondrášek v ofsajdovém postavení. Asistent Petr Caletka to viděl, ovšem praporek nezdvihl. Čekal totiž, zda u balonu nebude dřív Pavel Vyhnal, který rovněž sprintoval vpřed a v ofsajdovém postavení se v době přihrávky nenacházel.

To se nestalo, protože Vyhnala přidržel za dres David Hovorka. Hlavní Pechanec tento zákrok viděl, ponechal však zcela správně výhodu, protože Vondrášek pádil do slibné šance. To, že tento hráč se předtím nacházel v ofsajdovém postavení, asi ani nevěděl. Ale i kdyby věděl, nechával dle pravidel hru běžet.

Teplice - Slavia: Gól? Penalta? Ofsajd? Nepřehledná situace skončila žlutou pro Hovorku Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Ovšem když Vondrášek převzal míč, zvedl Caletka praporek nad hlavu, což už například v televizi vidět nebylo. Hlavní Pechanec v tu už musel zrušit výhodu, kterou udělil. Zapískal tedy a nařídil přímý kop za Hovorkův faul.

„To mohl udělat, protože výhoda neměla předpokládaný účinek,“ vysvětluje místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek.

Neplatí však, co si možná v tu chvíli přáli slávisté – balon pro jejich mužstvo za Vondráškův ofsajd. Vždyť přece jeho přestupek, tedy ofsajdové postavení, přišlo ze všeho jako první. „Porušením pravidla je až ofsajd, nikoli ofsajdové postavení,“ říká Wilczek.

Pechanec se tedy po zrušení výhody správně vrátil k Hovorkově faulu, za který mu navíc udělil žlutou kartu kvůli zmaření slibné brankové příležitosti. Bylo to příkladné řešení docela složité pravidlové situace.

Vše o FORTUNA:LIZE čtěte ZDE›››