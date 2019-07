LIGOVÝ INSIDER: Kozáka sráží, že chce až moc. Belgie je správný směr | iSport.cz

Dvě z nich Letenští proměnili, a to díky Adamu Hložkovi a právě Kangovi, který přidal krásnou pojistku. Naopak opět se střelecky nedařilo sparťanskému kapitánovi Liboru Kozákovi. Ani v jednom zápase na ligovém startu nepotvrdil očekávání, že bude gólovým zabijákem. „Kdyby své příležitosti proměnil, měl by dneska pět gólů,“ počítá Jiránek. Kde bronzový medailista z EURO 2004 vidí chybu? „Je vidět, že moc chce, kolikrát je to na škodu. Je kapitán, je na něho tlak, možná by měl trochu zvolnit,“ domnívá se Jiránek.

Hotový brankostroj rozjeli ve druhém ligovém kole rivalové ze Slavie, nicméně hlavním letním tématem je vedle příchodu Nicolae Stancia situace ve středu obrany, odkud zmizeli špičkoví stopeři Simon Deli a Michael Ngadeu. Podle Jiránka tím Slavia přišla o převahu ve vzduchu a soubojích, výhodou nynější dvojice Ondřej Kúdela – David Hovorka zase může být lepší rozehrávka. „V české lize si poradí, problémy ale možná budou mít v Evropě,“ míní Jiránek.

Pokud jde o vášnivě propíranou letní vlnu odchodů špičkových hráčů z české ligy do Belgie, která se týká vedle Ngadeua a Deliho i plzeňského kapitána Patrika Hrošovského, bývalý obránce Regginy, moskevského Spartaku či Birminghamu se nad odchody do této země nepozastavuje. „Belgická liga je sledovaná, určitě je to krok správným směrem,“ tvrdí.

Podívejte se na videu i na to, co říká Martin Jiránek o trefě Adama Hložka, jak hodnotí sparťanského stopera Semiha Kayu nebo co říká na nevšední příběh jabloneckého stopera Jiřího Váni.