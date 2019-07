Stopeři Slavie: Bez posil, ale s Králem. Není to jeho post, varuje Kopecký | iSport.cz

Na sociálních sítích se ve dvou etapách množily prosby slávistických fanoušků, ať přijde nějaká pořádná „záplata“ na stopera. Poprvé po odchodu Simona Deliho do Brugg. Podruhé, ještě naléhavěji, když přestoupil Michael Ngadeu do Gentu. Klub z Edenu podle vyjádření trenéra Jindřicha Trpišovského nějakou snahu vyvinul. Ale „poteplické“ prohlášení celou situaci nejspíš uzavírá.

„Na rovinu říkám, že teď o nikom neuvažujeme,“ zněla první část odpovědi slávistického trenéra na tiskovce po vítězství na Stínadlech 5:1.

Druhá část ovšem tu první, definitivní, trochu uhlazuje. „Stejně kdyby někdo přišel, bude mu trvat, než si zvykne na náš styl hry, bylo by to dlouhodobé. Rozhlížíme se spíš do zahraničí. Spíš do budoucna bychom chtěli přivést hráče, kterého bychom si připravili. Udělat hráče na úrovni Simona a Míši v jejich kvalitě je ekonomicky nereálné.“

Proto se rozhodlo sportovní vedení „sešívaných“ najít řešení ve vlastní kabině.

„Vedle Ondry Kúdely a Davida Hovorky máme Michala Frydrycha, kterého jsme už před letní přípravou chystali na návrat na pozici stopera. Může tam hrát i Vláďa Coufal a je tam Alex Král. Kvalitativně i personálně tento post obsazený máme. Jsme spokojení, myslím, že i s těmito hráči to zvládneme,“ zní Trpišovský optimisticky.

Právě poslední jméno může být tou „záplatou“. Plán už běží, sezonu zahájila dvojice Ondřej Kúdela–David Hovorka. Ve Zlíně to v prvním poločase silně haprovalo, v Teplicích o týden později už tolik ne, i když ve druhé půli se dokázali oslabení domácí aspoň na pár minut vzepřít právě i kvůli zmatkům v červenobílé obraně.

Jinak ale vypadají Kúdela s Hovorkou z pohledu trenéra Trpišovského dobře. Oba to především umí s balonem a tím alespoň částečně, ačkoliv zatím zdaleka ne úplně, nahrazují prodané Deliho s Ngadeuem.

Herními dispozicemi je jim ovšem z červenobílého kádru nejblíže Alex Král. Je téměř ideální kombinací vysoké postavy a techniky.