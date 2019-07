Klokan Jindřišek překonal Panenku. Já a legenda? Neblázněte! | iSport.cz

Antonín Panenka o Josefu Jindřiškovi s úctou vykládá: „Čím víc zápasů za Bohemku odehraje, tím to pro ni bude lepší.“ Mistr Evropy 1976 a slavný vynálezce kultovního penaltového dloubáku minulý týden přišel o historické třetí místo v počtu ligových zápasů za Bohemians. Přeskočil ho právě kapitán Jindřišek: miláček fanoušků, příležitostný instalatér a možná i budoucí kouč, zrovna se chystá na zkoušky k trenérskému béčku. „Kvůli číslům se na hřišti nehoním, ale…“ nadechne se Jindřišek.

Ale?

„Když jsem se dostal na dvě stě ligových startů za Bohemku, dal jsem si jednu metu.“

Překonat Antonína Panenku, legendu legend Bohemians?

„Přesně tak. Pan Panenka je největší symbol klubu, je fajn být v jeho společnosti. Ale i když jsem v klubových tabulkách nad ním, neznamená to, že jsem lepší hráč než on. Nad něj není, byl to Pan fotbalista. Rád se s ním potkávám: do kabiny za námi nechodí, ale na klubových akcích vždycky poklábosíme. Je naprosto v pohodě, na nic si nehraje.“

Panenku jste překonal, co dál? Příštím cílem je sesadit z druhého místa Františka Jakubce, na kterého ztrácíte jen devětadvacet zápasů?

„Při troše štěstí a zdraví bych to mohl stihnout už v téhle sezoně. Na jaře prodloužím smlouvu o další rok a na jaře 2021 budu první. A pak nás všechny trumfne David Bartek.“ (usmívá se)

Říkáte to s velkou nadsázkou.

„Aby ne! Pořád se bavíme jen o číslech. Mnohem důležitější je, co předvedete na hřišti a co dokážete s týmem. Kdybych opravdu bazíroval na statistikách, budu vám vykládat, jak mě mrzí, že jsem s Bohemkou dvakrát hrál druhou ligu a tím pádem přicházel o ligové starty. Osobní čísla neřeším, zajímají mě jen výsledky.“

Mimochodem, cítíte se jako legenda Bohemians?

„Absolutně ne. Fanoušci a spoluhráči mě tak často berou, ale já jim říkám: Neblázněte, jsem normální člověk jako vy. Fotbalová legenda je pro mě někdo, kdo už nehraje. Takže s otázkami na legendu za mnou přijďte až po kariéře. Pokud se tak vůbec někdy budu cítit.“

Pro fanoušky Bohemians jste legendou dávno. Nejpozději od květnového gólu proti Opavě, díky kterému jste nespadli do baráže.

„Moc krásná vzpomínka. Už týden před tím v Karviné jsem dal taky důležitý gól, ale ten proti Opavě byl mnohem sladší a cennější. Když se na něj občas podívám, hned se mi vybaví ta euforie: 95. minuta a obrovská úleva. Kdybychom šli do baráže a nezvládli ji, museli bychom řešit spoustu nepříjemných věcí včetně možného úbytku sponzorů. Tomu jsme se naštěstí vyhnuli a pokračujeme v lize.“

Když jste v nedělním zápase proti Mladé Boleslavi, kterou jste v pohodě porazili 3:0, překonal Antonína Panenku, gratulovali vám spoluhráči?

„Psalo se o tom u vás ve Sportu, takže kluci za mnou přišli. Brzy si to užije i Barťas (David Bartek), který je jen o dva zápasy za mnou. Navíc je o sedm let mladší, takže mě brzy přeskočí a na konci kariéry bude v historických tabulkách Bohemky hodně vysoko.“

Ještě k vašemu svátečnímu zápasu: jak se vám coby defenzivnímu záložníkovi hrálo na stoperu?

„Byl to pro mě nezvyk, v lize jsem uprostřed obrany asi ještě nehrál. Možná jsem na stoperu někdy dohrával zápas, ale myslím, že od začátku jsem tam nenastoupil nikdy.“

Navíc jste bránil Nikolaje Komličenka, nejlepšího ligového střelce minulé sezony.

„Hrál jsem na něj osobku, což je dneska spíš už rarita. Je o dvanáct centimetrů vyšší než já, ale povedlo se mi ho uhlídat. Typologicky je podobný Davidu Lafatovi: každý centr na něj smrdí gólem. Upřímně, překvapilo mě, že střídal už po první půli.“

Chystal jste se na Komličenka nějak speciálně?

„Vůbec. Řekli mi to den před zápasem, tak jsem o tom trochu popřemýšlel. Předsevzal jsem si, že se nenechám unést hrou a budu se věnovat jen jemu. Vyšlo to.“

Umíte si na stoperu představit svoji budoucnost?

„Umím si představit spoustu věcí. Stoper není úplně můj post, ale pokud to trenér bude potřebovat, budu tam hrát. Třeba znovu v sobotu v Příbrami.“

Před rokem jste v Příbrami schytali čtyři góly, chce se vám tam vůbec jet?

„Loni se v Příbrami všechno hloupě sešlo, vybrali jsme si kopec smůly. Čtyři góly, dvě červené karty… Tohle se už snad nemůže opakovat. Ručím za to, že po Boleslavi nebudeme na hrušce: v první půli jsme zahráli výborně, ale ve druhé jsme to nezopakovali. Pořád máme rezervy. Kdybychom je neměli, hráli bychom ve skupině o titul.“

Nejvíc ligových startů za Bohemians (aktivní hráči jsou vyznačeni tučně):

Zdeněk Prokeš 294 František Jakubec 260 Josef Jindřišek 231 Antonín Panenka 230 David Bartek 229 Pavel Chaloupka 219 Zdeněk Hruška 217 Jiří Ondra 213 Miroslav Valent 204 Stanislav Levý 202