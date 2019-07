Le Giang o nehodě na Bali, kamarádu Dúbravkovi i Vietnamu | iSport.cz

Co se vám stalo, že jste si během volna zlomil klíční kost?

„Podepsal jsem kontrakt s Bohemians Praha, a těšil jsem se po dlouhé sezoně na dovolenou. Bohužel jsem měl na Bali dopravní nehodu. Zlomila se mi klíční kost. Naštěstí jsem hned podstoupil operaci. Léčba je velmi rychlá. Nechci ale nic uspěchat.“

Kdy se vrátíte zpět do branky?

„Cítím se líp, než před měsícem, kdy jsem byl operovaný. Dělám velké pokroky a těším se z každého dne. Začínám více trénovat a těším se na brzký návrat na hřiště. Do dvou týdnů bych se měl zapojit do plného brankářského tréninku. Jsem rád, že mohu držet balon v ruce…“

Hrál jste za Vlašim, Karvinou, Prostějov. Jak se vám nyní žije v Praze?

„Praha je moje srdcová záležitost. Zamiloval jsem si ji, už když jsem působil ve Vlašimi. Jsem rád, že tu mohu žít.“

V Praze za Spartu chytal i váš přítel Martin Dúbravka, kterého znáte od dob společného působení v Žilině. Jste stále v kontaktu?

„Jsme v kontaktu. Je to člověk, který mě formoval. Předal mi toho nejen hodně z brankářského řemesla, ale i po lidské stránce. Byl jsem ho i loni v zimě navštívit v jeho klubu Newcastle. Je to úplně jiný svět. Vidět tu atmosféru 53 tisíc lidí na stadionu.“

Máte teď nyní sen napodobit jeho cestu?

„Myslím si, že každý chlapec má nějaký sen a já chtěl být profesionální fotbalista. Mám to obrovské štěstí, že můžu dělat to, co miluji. Můj cíl je působit jedné z nejkvalitnějších lig a Premier League by mě moc lákala.“

Jste poloviční Vietnamec ze Slovenska. Cítíte, že máte jako Asiat nějakou výhodu?

„Jsem hrdý na to, že mám asijské kořeny. Že můj otec pochází z Vietnamu stejně jako otec Filipa Nguyena. Možná mám v genech dynamiku a mrštnost.“

Přátelíte se s Filipem Nguyenem, který chytá za Liberec?

„Sledujeme se a fandíme si. Hráli jsme spolu ve Vlašimi. Trenér říkal, že to je rarita v Evropě dva gólmani poloviční Vietnamci.“

Neměl jste nabídku reprezentovat ve fotbale Vietnam?

„Vietnamská fotbalová federace mě chtěla zlákat, abych za ně reprezentoval. V té době jsem už působil v mládežnické slovenské reprezentaci a byl jsem na to hrdý. Evropský fotbal je na vyšší úrovni a věřil jsem, že se tady prosadím. Největším cílem je dostat se až do seniorské reprezentace Slovenska.“