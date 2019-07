Vrba si napřed připadal jako Straka, pak chválil Krmenčíka i novice | iSport.cz

Jak byste další tříbodové utkání zhodnotil?

„Myslím si, že to pro nestranného diváka byl atraktivní duel. Padlo pět gólu, celkově bylo k vidění velké množství šancí. Zvlášť na naší straně. Zápas měl náboj až do konečného hvizdu.“

Ceníte si toho, jak mužstvo zareagovalo v momentě, kdy Karviná vyrovnala?

„Dokonce jsem omylem do televize řekl, že jsme otočili z 0:1 na 3:1. Bylo to ve skutečnosti jinak. To mi trochu připomnělo jednoho trenéra. Teď asi budu na pranýři já (úsměv).

(Právě kouč Karviné František Straka na konci minulé sezony pobavil diváky v televizním rozhovoru, kdy si myslel, že utkání s Jihlavou dopadlo jinak, než tomu ve skutečnosti bylo, pozn. red)

Penalta, ze které Karviná vyrovnala, přišla po chybě. David Limberský se měl pouze zachytit s hráčem. Nestalo se tak. Oceňuji, že se mužstvo po pokutovém kopu zvedlo a dalo dva góly. Jen pak přišla další chyba v rozehrávce a zápas jsme nakonec nechtěně zdramatizovali. Aspoň to byl daleko zajímavější fotbal, než když bychom vyhráli 1:0.“

Velká průtrž mračen zápas podle vás ovlivnila?

„Není průtrž jako průtrž (úsměv). Pokud zůstane voda na hřišti, tak se kombinuje trochu složitěji. Hlavně v prvním poločase se občas míč zastavil ve vodě. Například při akcích Kayamby na pravé straně se tomu tak stalo. V tomto to pro nás bylo trochu složitější. Ovšem pro oba týmy byly podmínky stejné. A oba celky se s tím vyrovnaly slušně. Byl to regulérní terén. Počasí je zkrátka počasí. Pokud jste koukali na Tour de France, tak tam museli kvůli němu zkrátit etapu (úsměv).“

Udělal jste několik změn v sestavě oproti duelu s Olympiakosem. Bylo to z toho důvodu, abyste pošetřil některým hráčům síly do odvety?

„Pokud mě sledujete, tak víte, že říkám, že hrát další zápas po třech dnech je hodně náročné. Takže jsme někoho šetřili. Ale třeba David Limberský nastoupil po třech utkáních, takže jsme ho chtěli dostat do zápasové zátěže. Řezňa (Radim Řezník, pozn. red.) rovněž naskočil po krátké pauze. Uvidíme, jak to bude dál.“

Ulevilo se vám, že dal Michael Krmenčík po třech zápasech gól, i vzhledem k úternímu zápasu v předkole Ligy mistrů?

„Vy o tom píšete celý týden, tak co chcete slyšet... Moje odpovědi na otázky ohledně Michaela Krmečíka byly pořád stejné. Dále to nebudu komentovat.“

Přijde vám, že Krmenčík nyní vydrží v zápase fyzicky déle?

„Myslím si, že je to o pohodě. A když dá dva góly…hrál velice dobře. Možná mohl být ve dvou třech situacích razantnější, ale Michael je koncový hráč. My mu věříme, je to zkrátka střelec.“

Jak jste byl spokojený s výkony Ondřeje Mihálika a Dominika Janoška, kteří poprvé dostali důvěru od začátku zápasu?

„Přiznejme si, že víme, že přijdeme o Patrika Hrošovského. To už nebude dlouho trvat. Chceme tedy vyzkoušet hráče, kteří by ho mohli nahradit. Oni dva k tomu mají nejblíže. Úkolem nás trenérů je, abychom se na to připravili. Utkání zvládli celkem slušně, Ondřej Mihálik možná trochu lépe než Dominik Janošek. Ale to tak je. Omlazujeme kádru, oni jsou perspektivní hráči.“

