Sýkora řídil demolici Slovácka. Dva góly ze zálohy? Takový vzkazík, smál se | iSport.cz

Výsledek vypadá jednoznačně. Zase tak lehké utkání to ale nebylo, že?

„Do našeho druhého gólu to bylo popravdě těžké utkání. Hráli jsme zodpovědně dozadu, i když jsme byli na míči občas nervózní a moc nám to nešlo. Vůli máme velkou, nakonec se pro nás zápas vyvinul dobře. Slovácko otevřelo obranu a využívali jsme okna v defenzivě, díky čemuž jsme dali také tolik gólů.“

Zápas jste začal na krajním obránci, po příchodu Jana Kroba jste se posunul do zálohy. Sedí vám to tam víc?

„Nejde říct, kde mi to víc sedí. Jsem rád, že jsem na hřišti a kde hraju? Pořád jde jen o fotbal. Jsem vděčný za základ a to mi stačí.“

Na druhou stranu jste dal během chvíle v záloze dva góly.

„Asi to byl takový vzkazík.“ (směje se)

SESTŘIH: Jablonec - Slovácko 6:0. Hosté shořeli po přestávce, dvakrát pálil Sýkora Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

A co říct k oběma brankám?

„Jsem rád, že obě šance spadly do brány. Jde o zásluhu celého týmu, koneckonců jsem dostal dvě skvělé přihrávky. Jednou mě pěkně našel Jan Matoušek a podruhé Jan Chramosta. Patří jim za to velký dík.“

Rozhodla podle vás efektivita? Slovácko mělo na konci první půle dvě velké šance. Havlík trefil břevno a Kalabišku vychytal Hrubý.

„Myslím, že jo. Snad každá naše šance ve druhé půli skončila gólem. Vstřelené branky jsou dobrým signálem, ale určitě musíme zlepšit hru v poli. Výhru bych nijak nepřeceňoval. První poločas nebyl z naší strany dobrý, v prvních patnácti minutách druhé půle jsme také nic extra nepředvedli. Uklidnili jsme se až druhým a třetím gólem a pak Slovácko muselo hru otevřít.“

Mohl být právě zmiňovaný zákrok Vlastimila Hrubého ze 41. minuty za stavu 1:0 proti hlavičce Jana Kalabišky klíčový?

„Nevím, jestli klíčový, ale určitě nás Vlasta podržel a nebylo to poprvé. Budeme doufat, že to takhle bude i nadále.“

Jablonec - Slovácko: Hoďte tam ručník! Zdevastovaná obrana hostí nepokryla Sýkoru, 6:0!

Jablonec - Slovácko: Domácí zužitkovali přečíslení, které zakončil Chramosta, 5:0

Jablonec - Slovácko: Kratochvíl uklidil míč k tyči, Trmal se jen ohlédl 4:0

Jablonec - Slovácko: Sýkora utekl obráncům a suverénně překonal Trmala, 3:0

Jablonec - Slovácko: Krob skóroval po minutě strávené na hřišti, když dorazil vlastní střelu, 2:0

Jablonec - Slovácko: Hlavičku Kalabišky fantasticky vyškrábl Hrubý

Jablonec - Slovácko: Havlík z trestného kopu napálil rovnou břevno!

Jablonec - Slovácko: Doležal otevřel skóre přesnou hlavičkou, 1:0