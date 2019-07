Coufala naštvali fanoušci: Nedá se v tom dýchat! Takhle by to nešlo | iSport.cz

Jak těžký byl ten kop?

„Byl to takový kop, nekop. Na začátku jsem si chtěl míč zpracovat, ale neviděl jsem nikoho ve vápně. Řekl jsem si, že musím vystřelit. Houšťa (asistent Zdeněk Houštecký) na mě na tréninku pořád hustí, ať střílím, protože kdybych šel sám na bránu a udělal gólmana, tak ještě zkouším nahrát. Teď jsem vystřelil a naštěstí to tam zapadlo. Dal jsem gól na Tribunu Sever, ale bohužel tam nikdo nebyl. Chtěl jsem se radovat s fanoušky, ale žádní tam nebyli.“

Jak vám bylo v závěru?

„Těžko, těžko. Ten nahoře při nás zase jednou stál a nakonec to vytáhl na tyčku, za což mu děkuju. Asi dvakrát jsem se pomodlil. Penalta byla jasná, ale musíme se podívat na celou situaci, jestli tam byl, nebo nebyl ofsajd. Ale faul to byl jasný.“

Po třech kolech máte devět bodů. Ideální start, že?

„Určitě. Víc bodů jsme mít ani nemohli, ale proti Olomouci jsme mohli mít víc klidu. Měli jsme šance na tři čtyři góly a my z toho uděláme takovouhle patlanici. Nakonec jsme mohli přijít o body, což by nás hrozně mrzelo.“

Co jste říkal na rozpor mezi slávistickými fanoušky na tribunách? Kotel byl ostatními vypískán za dýmovnice.

„Neřekl bych, že to byl rozpor. Ale tohle se musí vysvětlit. Oni jsou celý zápas skvělí a pak to s prominutím takhle pohnojí. Pak se nastavuje pět minut, my jsme vyřízení a na tom stadionu se pomalu nedá dýchat. My jim hrozně děkujeme za podporu, ale tohle dělat nemůžou. Potřebujeme, aby nás hnal celý stadion, ale máme z posledních několika zápasů třikrát zavřenou Tribunu Sever. Pyro je hezké, ale nesmí to vést k přerušení zápasu. Tohle je pak hrozný průšvih, platíme velké pokuty a zavřou nám nejdůležitější část stadionu.“

Preruseni zapasu automaticky znamena stop TS na pristi domaci zapas. Za svetlice do sektoru hosti realne hrozi uzavreni celeho stadionu. Pro tohle si skoro 12.000 fanousku permanentku nekoupilo. 4 lidi a kazdy dve 2 hozene svetlice. Neexistuje zadna legitimni obhajoba. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) July 28, 2019

Dá se to nějak vymýtit?

„Když jsme šli na děkovačku, dali jsme jim jasně najevo, že takhle to nepůjde. Za celou kabinu je prosíme, ať už tohle nedělají. Ať si udělají pyro po zápase, když jim jdeme děkovat. A když už to musí udělat, ať to nepřeruší zápas. Radši ať to nedělají vůbec, protože na Slavii jsou teď hákliví.“

Ve druhém poločase bylo na stadionu hodně emocí. Například asistent trenéra Zdeněk Houštecký dostal žlutou kartu. Tušíte proč?

„Ani nevím, že dostal žlutou. Houšťa je snad první člověk, který dostal na tribuně žlutou kartu. Je to blázen, ale žije s týmem. Někdy to přehání, ale má v sobě emoce, jiný už nebude. Je to starý pes, tohle k němu patří. Až dostane čtyři, asi bude mimo stadion. A třeba ještě překoná Ljevakoviče.“

