Sudí o penaltě proti Spartě: Dva fauly v jednom. Proč váhal a co (ne)gól? | iSport.cz

Sparta dala, nebo nedala gól, a začalo dlouhé řešení. Co se dělo?

„My jsme na hřišti neviděli, zda padl gól. Ale přišla informace od videorozhodčího, že se situace přezkoumává z důvodu možného dosažení branky. Já na hřišti zaregistroval, že Sparta volá po gólu, ale zároveň České Budějovice říkají, že byl ofsajd. Čekal jsem na VAR, ten mi pak řekl, že posílá celou situaci k prozkoumání.“

Proč to trvalo tak dlouho?

„Hledal se správný záběr.“

Pak jste šel k monitoru. Co jste zkoumal? Zda míč přešel čáru?

„Řešili jsme nejprve dvě ofsajdové situace. I proto jsem si s sebou vzal k monitoru asistenta (Jaroslav Kubr). Zaprvé, zda v ofsajdovém postavení nestál střílející sparťan Hložek. A pak, zda v něm nestál – už za brankovou čárou – Krejčí. V prvním případě zněla odpověď ne, ve druhém ano, protože Krejčí ovlivňoval svým chováním brankáře. Navíc jsme ovšem zjistili, že se dopustil faulu. Faul je větší přestupek než ofsajd, a tak konečný verdikt zněl přímý volný kop proti Spartě za faul na brankáře.“

Možný faul na Krejčího, konkrétně držení, při jeho náběhu jste neřešili?

„Ne, to jsme neřešili, to vůbec nebylo předmětem našeho přezkoumávání.“

Hypotetická otázka: Pokud by nedošlo k žádnému přestupku, uznal byste branku?

„Neviděl jsem žádný prokazatelný záběr. Myslím, že to spíš gól byl, ale uznat bych ho nemohl.“

Nedlouho poté jste Spartu nepotěšil podruhé, když jste proti ní nařídil penaltu. Jak jste viděl situaci?

„Na hřišti jsem viděl přestupek hráče Hanouska, který strčil do Ledeckého. Viděl jsem, že faulovaný nepadá nijak teatrálně, přišlo mi to jasné. Navíc, což jsem nepostřehl, došlo v důsledku strčení ještě k podražení z Kozákovy strany, byly to vlastně dva fauly v jednom. Ani teď nemám pochybnost, že penalta byla nařízena správně.“

České Budějovice - Sparta: Hanousek natáhl ruce a po souboji se Schranzem se píská sporná penalta!

Ale s písknutím jste chvilku váhal.

„Ano, to přiznávám. Šrotovalo mi to v hlavě. Přece jen to bylo chvilku poté, co jsem Spartě neuznal branku, teď jsem proti ní měl písknout penaltu. Ale přišlo mi to tak zjevné, že jsem si řekl, že se nedá nic dělat.“

