Zmrhal je na odchodu ze Slavie, má dovolení jednat s Brescií | iSport.cz

„Ano, můžu tuhle informaci potvrdit. Intenzivně na tom děláme ve spolupráci se Slavií,“ kývnul na dotaz Sportu manažer Jaromíra Zmrhala Karol Kisel.

Zmrhal měl od Slavie dostat svolení k jednání o přestupu, klub mu chtěl vyjít vstříc za letité služby v červenobílém dresu.

„Jaromír Zmrhal má na přestup morální právo. V minulosti na přání klubu zůstal a odmítl dvě zahraniční angažmá. Současně s jeho přestupem souhlasí trenéři a doporučuje ho sportovní ředitel. Slavia má dnes na drtivou většinu pozic řadu srovnatelných alternativ. Hodně štěstí, princi,“ rozloučil se se záložníkem Jaroslav Tvrdík.

Do áčka se Jaromír Zmrhal dostal v létě 2012, kam ho vytáhl tehdejší kouč Martin Poustka. Od té doby za ni odehrál celkem 228 soutěžních utkání a vstřelil 29 branek. V sezoně 2016/2017 a v té minulé navíc s týmem získal dva tituly, od podzimu 2016 se stal taky českým reprezentantem.

„Za to, co pro Slavii udělal, si tenhle přestup zaslouží. Je to pro něj velká odměna i výzva zahrát si Serii A,“ doporučuje Kisel svému klientovi přestup.

„Brescia je celkem ambiciózní klub, má silného majitele, s nímž právě o Jardově příchodu jednáme,“ dodává hráčův manažer.

Zatím není jisté, kdy bude přestup dotažen. „Na tom se právě pracuje,“ uvádí Kisel.

V Brescii už je vytlačená česká stopa, týmu pomohl v minulé sezoně vykopat postup do Serie A obránce Aleš Matějů, a klub na něj vzápětí v létě uplatnil opci a vykoupil ho z anglického Brightonu.