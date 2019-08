Nabídka za Zmrhala: přes 100 milionů Slavii, pro hráče víceletý kontrakt | iSport.cz

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík ve čtvrtek novinářům řekl, že po delším vyjednávání o ceně se klub rozhodl Zmrhala uvolnit. "Jednak je to odchovanec, který pro klub strašně moc udělal. Už v minulosti na naše přání odmítl dvě nabídky přestoupit - jednou do bundesligy, jednou do Ruska. Má právo zkusit si zahraniční fotbal," řekl Tvrdík.

"Vyhověl nám tehdy v situaci, kdy by jeho odchod klub sportovně poškodil. Dnes už k němu máme několik alternativních stejně kvalitních hráčů. Trenérský tým i sportovní ředitel doporučili souhlasit s přestupem. Já to v Jaromírově situaci rád udělám. Neprodáváme ho z ekonomických důvodů, ale z hlediska jeho sportovního růstu," dodal Tvrdík.

Zmrhal, který v červenobílém dresu působí od roku 2012, se může v Brescii setkat s krajanem Alešem Matějů. Třiadvacetiletý obránce v Itálii rok hostoval z anglického Brightonu a mužstvu pomohl po osmi letech k návratu do Serie A. Poté v Brescii zůstal na přestup.

Ze Slavie může odejít ještě jeden hráč

Transfer však ještě není uzavřen. „Intenzivně na tom děláme, pracuje se na tom,“ říká však hráčův manažer Karol Kisel. „Brescia je ambiciózní klub, má silného majitele, s nímž o Jardově příchodu jednáme,“ doplňuje.

Pouze u Zmrhala však nemusí zůstat. „Dochází u nás ke zúžení kádru, na hostování či přestup uvolníme dva hráče. Jedním z nich je právě Zmrhal,“ přiznává šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Kdo je tím druhým? „Nebudu předbíhat, to je na trenérovi, jak si určí sestavu. Slavia je dnes ve stavu, kdy je přetlak na několika pozicích,“ připouští předseda „sešívaných“ víc možností.

Nejvíc padá do úvahy střed zálohy. Jednoduše proto, že jestli je opravdu někde přetlak, tak právě tam. Na tři pozice až osm lidí. Počítejme: Alex Král, Ibrahim Traoré, Josef Hušbauer, Tomáš Souček, Nicolae Stanciu, Petr Ševčík, taky Alexandru Baluta a Jakub Hromada.

Kromě posledně jmenovaného mají už všichni odehráno za tři ligová kola aspoň něco. Hromada má ke všemu potíž dostat se vůbec do zápasového nominace. Nebyl v ní ani jednou. Uvolní Trpišovský právě jeho, byť se ví, že slovenský záložník patří mezi jeho oblíbence? Nebo někoho jiného? Nebo nikoho...

