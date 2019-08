Sparta dotahuje posilu do středu obrany. V Itálii si vyhlédla Hancka | iSport.cz

Letná hlásí aktivitu na přestupovém poli. V nejbližších dnech by měla Sparta dotáhnout sedmou letní posilu. Podle informací Sportu je klub blízko k dohodě se slovenským stoperem Dávidem Hanckem (21) z italské Fiorentiny. Do Prahy by měl přijít zadarmo na roční hostování s opcí. Už během víkendu by se mohly dotáhnout administrativní náležitosti transferu a na začátku příštího týdne i zdravotní prohlídka.