Spokojený Jindřišek: Správná taktika, proti Plzni jsme uhlídali i Krmenčíka | iSport.cz

Berete bod z utkání proti Plzni?

„Kdybychom měli body tři, bylo by to veselejší. Na druhu stranu hráli jsme proti Plzni, to je pořád jeden z nejsilnějších mančaftů v lize. Bod byl spravedlivý, bereme ho.“

Čím to, že se vám doma na Viktorii tolik daří?

„Dneska to nebylo tak, že by měli nějako šanci. Ale kdyby dali první gól, zápas by vypadal jinak. Museli bychom to otevřít, Plzeň je v brejcích silná a asi by nás potrestala. Asi je to tím, že v takovém zápase nemáme co ztratit, jdeme do toho od první minuty na sto procent a dnes se to zase vyplatilo. Bohužel to ale bylo jen za bod.“

Je důležitá podpora vyprodaného Ďolíčku?

„Určitě. To je náš dvanáctý hráč, jsme rádi, že jsme zvládli doma druhý zápas v nové sezoně, podali jsme dobrý výkon. Není to špatný začátek.“

Těší vás, že se vám podařilo uhlídat nebezpečné útoky po stranách hřiště?

„Zvolili jsme dobrou taktiku. Kdybychom je nechali hrát svoji hru, byla by to otázka času, než by nám dali gól a to by byla naše smrt Do jejich hry jsme je nechtěli pouštět a dařilo se nám to, v první půli jsme byli i herně lepší. Po přestávce jsme se víc zatáhli, Plzeň ukázala sílu, měla i trošku jiné rozestavení. Ale do úplně vyložené šance jsme je nepustili.“

Jak se hrálo vám osobně?

„Proti Boleslavi se mi hrálo dobře i na stoperovi, tam jsem měl trochu jiný úkol, kdy jsem hrál osobně na Komličenka. Teď jsem se vrátil na svůj post. Asi mi je to jedno, ale cítím se na téhle pozici o trošku lépe, můžu zaútočit nebo dát balon víc dopředu. Ale hrálo se mi dobře v obou zápasech.“

Michael Krmenčík se skoro nedostal k míči, bylo těžké ho uhlídat?

„To je práce celého týmu. Pokud nakopávali dlouhý balon, tak v tom je Krmenčík silný, dokáže ho pokrýt. Náš úkol byl, abychom ho zdvojovali a odebírali mu balony, což se nám dařilo. Když naši stopeři vyhráli hlavu, měli jsme hlavně v první půli i druhé balony. To byl hlavní důvod, proč jsme Plzeň do ničeho nepustili.“

