Sýkora: Remíza je málo. Střelecká forma? Až budu mít patnáct gólů | iSport.cz

Takže bod je pro vás málo?

„Jednoznačně. Už první poločas jsme měli dobrý, akorát jsme špatně řešili finální fázi. Měli jsme z toho vytěžit víc než jeden gól. Budějovice jsme pouštěli jen ke střelám zdálky, jinak k ničemu.“

Srazil vás brzký vyrovnávací gól zkraje druhé půle?

„Chtěli jsme po přestávce dobře začít, což se nám vůbec nepovedlo. Čolič kopl přímák fantasticky, ale po faulu, který z mého pohledu nebyl. Pak už jsme tahali za kratší konec, měli jsme jen náznaky.“

Přitom konkrétně z vás bylo cítit, že chcete s výsledkem něco udělat.

„To mě těší, ale upřímně: od první minuty jsem měl těžké nohy. Nelepilo mi to, naštěstí jsem se už v deváté minutě chytil gólem. Ve druhé půli jsem měl ještě jednu šanci: mohl jsem to trefit líp, ale už jsem padal. Škoda.“

Neměli jste ještě v hlavách čtvrteční vyřazení z Evropské ligy od Pjuniku Jerevan?

„Žádné výmluvy ode mě neuslyšíte, takhle jsme to měli už minulý týden. Pohár nehraje roli, jsme profíci a musíme umět mezi zápasy přepínat. V pátek jsme si k tomu řekli, že nás to mrzí, ale že hned v neděli máme ligu, v které musíme uspět. Nastavili jsme si hlavy na vítězství, takže bod je pro nás všechny ztráta.“

Ve druhém poločase se zdálo, že jste čím dál víc unavení. Byl to následek náročného programu?

„Nohy nám nehrály tak, jak by měly, ale na to se nemůžeme ohlížet. Kdybychom hráli celý podzim skupinu Evropské ligy jako kluci loni, měli bychom to ještě těžší. Takové zápasy jako teď v Budějovicích musíme vyhrávat, i když soupeř zahrál dobře. Můj gól pro mě není náplast, nejradši bych ho vyměnil za vítězství.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 49. Čolić Hosté: 9. Sýkora Sestavy Domácí: Staněk – Čolić, L. Havel, P. Novák, Kladrubský (C) – Havelka (46. Mustedanagić), Javorek – Schranz, Provod, Mršić (81. Kulhánek) – Ledecký (89. Táborský). Hosté: V. Hrubý – Jugas, Plechatý, Břečka (85. Petrović), Krob – Jovović (77. Chramosta), T. Pilík, Považanec, Sýkora – Matoušek (90+2. Breda), Doležal (C). Náhradníci Domácí: Křížek, Táborský, Čavoš, Mustedanagić, Brandner, Helešic, Kulhánek Hosté: Hanuš, Petrović, Chramosta, Peřina, Breda, Velich, Černák Karty Domácí: Ledecký, Mustedanagić Rozhodčí Marek – Melichar, Vaňkát Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice Návštěva 4474 diváků