(Ne)spokojený Trávník: Čekám od sebe víc. K penaltě by ho Kanga nepustil | iSport.cz

Vyhráli jste suverénně, ale herně to zcela přesvědčivé nebylo. Souhlasíte?

„Je to tak. Zápas jsme mohli odehrát lépe, víc v klidu. Byly tam chyby, ale za vítězství jsme šťastní.“

Do vedení 2:0 jste se dostali po penaltovém zákroku na vás. Věděl jste hned, že to byl faul?

„Byl jsem si jistý, proto jsem běžel za rozhodčím, ať si to nechá zkontrolovat. Penalta byla, hráč Příbrami chtěl vypíchnout balon, byl tam ale pozdě a trefil jenom mě. Věřil jsem, že to rozhodčí na videu uvidí.“

Nepřemýšlel jste, že na sebe při penaltě vezmete zodpovědnost?

„Ani ne, Kaku (Kanga) k tomu stejně nikoho nepustí. (směje se) On je kope s naprostým přehledem, takže není důvod na tom něco měnit.“

Doma jste uspěli podruhé za sebou. Vidíte v předvedené hře zlepšení?

„Nějaký progres tam od prvního utkání určitě je, to vnímáme všichni. Ale pořád je na čem pracovat. Víme, jaké děláme chyby a na videu si je důkladně rozebíráme. Doufám, že to s každým dalším zápasem bude lepší a lepší.“

Jak jste se na hřišti cítil vy osobně? Na balonu jste byl hodně, úplně ono to ale zatím není.

„Je to tak, zatím to není ideální. Vím, že dokážu zahrát mnohem lépe, určitě nemám pocit, že bych předvedl nějaký skvělý výkon. Čekám od sebe ještě víc.“

Dá se říct, že se postupem času ve středu pole sehráváte s Guélorem Kangou?

„Je to určitě lepší než na úplném začátku. Ale pořád je na čem pracovat, může to fungovat ještě lépe. Snad je to jenom otázkou času.“

Uklidní vás přesvědčivý triumf před blížící se úvodní bitvou s Trabzonsporem?

„Je to určitě lepší, než kdybychom prohráli. Úplně klidní ale být nemůžeme, víme, jaký nás čeká soupeř. Musíme být nachystaní.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28. Costa, 39. Kanga, 80. Kanga Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Sáček, Štetina, Costa (C), Matěj Hanousek – L. Krejčí – Hložek (86. Graiciar), Trávník (75. M. Hašek), Kanga, Plavšić – Kozák (68. Tetteh). Hosté: Boháč – Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanović – Alvir (68. Michal Škoda), Jan Rezek (C), Soldát, Hájek (62. Voltr), Ma. Zeman (78. Antwi) – Polidar. Náhradníci Domácí: Heča, Kaya, Radaković, Graiciar, Hašek, Tetteh, Juliš Hosté: Antwi, Januška, Kilián, Škoda, Jablonský, Voltr, Kočí Karty Hosté: Tregler, Cmiljanović, Šimek, Voltr (č) Rozhodčí Pechanec – Moláček, Hájek Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 11 007 diváků