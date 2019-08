Slavia nestojí na útočnících. Bez gólů ze zálohy to ale může být problém | iSport.cz

Nejdřív byli vyjevení, jak jim slezský outsider na hřišti nepříjemně překáží. Pak se do toho sice dostali, ale leda tak po vápno. V něm slávisté trpěli. Břevno, tyč, tři úniky zakončené mimo. „Mít tak zabijáka, střelce,“ povzdechl si nejspíš trenér Jindřich Trpišovský. V Karviné by to pak bylo jistě za tři body.

Jenže nebylo. 0:0. Mick van Buren zmařil tutovky jako hrom. „Pohybově je na tom výborně, má super věci, ale není to opravdový snajpr,“ míní expert Sportu Martin Jiránek. Tomáš Souček pak nedal penaltu a netrefil se ani při úniku na konci druhého poločasu. „Vystřídali jsme bohužel všechny způsoby, jak nedat gól. Jiný už asi neexistuje,“ nestačil se divit kouč Trpišovský.

Slavii v neděli v Karviné totiž selhala i záloha, obvykle velmi produktivní podpůrná složka. A když zhruba dvacet minut před koncem nastoupila velká posila, rozdílový Nicolae Stanciu, nestálo to vůbec za nic. Přišel na hřiště, a hned se ztratil.

Poslední období, kdy „sešívaní“ téměř viseli na stěžni vepředu sestavy, se odehrálo mezi létem 2014 a létem 2017. Během tří sezon našvihal Milan Škoda úctyhodných 48 branek a pokaždé byl ofenzivním tahounem týmu, který se postupně vyškrabal až na ligový vrchol.