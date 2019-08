Slavia vs. Liberec bez diváků? Ne tak docela. Kdo se dostane na tribuny? | iSport.cz

Následky událostí z posledního domácího zápasu Slavie proti Olomouci se dneska do puntíku naplní. Za házení několika chuligánů z Tribuny Sever – v tom čase přestěhovaných na jižní ochoz – předmětů na hřiště a světlic do sektoru hostů mají „sešívaní“ na dva zápasy podmíněně se zkušební dobou do konce roku uzavřené sektory právě na jižní a severní tribuně. K tomu pokuta čtvrt milionu korun, a teď to nejhlavnější. Dnešní utkání se Slovanem Liberec bude bez diváků.

„Bude to asi podobné jako přípravné zápasy, představit si to ale neumím, protože i na ně chodí na Slavii spousta lidí. Bude těžké vůbec ten zápas prožívat, hrozně smutné,“ řekl v klubové televizi kouč Jindřich Trpišovský.

Ovšem úplně bez lidí to nebude. Podle pravidel vydaných pro utkání hraná „za zavřenými dveřmi“ existuje celkem pět výjimek.

Tou první jsou pochopitelně samy týmy, to dá rozum. Pamatováno je tedy na hráče a členy realizačního týmu uvedené v zápise o utkání, ale do maximálního počtu padesáti osob z každého mužstva. Pod tento bod spadá i účast hlavního pořadatele a administrátora.

Bod druhý „pouští“ do Edenu rozhodčí, delegáty a další osoby určené řídícím orgánem soutěže, tedy Ligovou fotbalovou asociací, potažmo jiným zodpovědným orgánem. Patří sem ale i zástupci Ligové fotbalové asociace, Fotbalové asociace České republiky a jejich partneři, kteří mají v ruce VIP vstupenky.

Třetí punkt pustí šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka a jeho kolegy z vedení klubu, stejně jako liberecký protějšek Ludvíka Karla a spol. Slavia je taky povinna poskytnout celkem 150 vstupenek první kategorie pro osoby spřízněné s hostujícím celkem, dál v Edenu může být až třicet dalších držitelů VIP lupenů z obou zúčastněných stran. Ovšem seznam těchto lidí musí být od prvního do posledního jména odevzdán nejpozději hodinu před výkopem technickému delegátovi.

Uslyšíme víc trenéra, říká Bořil

Pak dojde i na trávníkáře a osvětlovače, zkrátka na ty, kteří se v Edenu starají o infrastrukturu stadionu, a taky na podavače míčů. Přítomni mohou být samozřejmě i příslušníci státní a městské policie a členové najaté bezpečnostní agentury, kteří mají zajistit klid a pohodu. Což asi dneska nebude žádná velká řehole...

A bod pátý, novináři.

„Nevím, co od toho čekat, bez fanoušků jsem ještě nehrál. Ale asi budeme víc slyšet Zdendu Houšteckého, možná víc než trenéra a jeho asistenty na lavičce,“ hledá nějaký vtipný moment slávistický obránce Jan Bořil. Asistent Jindřicha Trpišovského Zdeněk Houštecký sedává při zápasech za lavičkou „sešívaných“ a většinou je hlasově „nepřehlédnutelný“. Třeba tak, že před dvěma týdny proti Sigmě vyfasoval i žlutou kartu.

„Je to trest pro nás pro všechny. Pro trenéry, hráče, fanoušky, kteří sem chodí na každý zápas. Tohle si určitě neužijeme. Jasně, body se budou počítat do tabulky, ale ani nemám pocit, jako by se mělo hrát normální ligové utkání. Ani se netěším, strašně zvláštní,“ zoufal Jindřich Trpišovský. Tohle zachrání jedině parádní fotbal.

