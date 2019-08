Trpišovský: Stanciu je na úrovni 60 minut. Oscar? Jednání probíhají | iSport.cz

Platí, že o něj máte zájem?

„Je to mladý hráč, který se nám hodně líbí. Zajímá nás, udělal velký progres. Věkově i typologicky se do Slavie hodí. Jednání probíhají, ale je to mezi kluby. Uvidíme, jak to dopadne.“

Jaké s ním máte plány, kdyby to dopadlo?

„Začínal jako křídlo, v Liberci teď nejvíc hraje šestku nebo osmičku. Je to komplexní hráč. Nejpravděpodobnější varianta by byla, že ještě zůstane v Liberci na hostování. Aby měl herní praxi a my hráče připraveného do budoucna.“

Co říct k vítěznému souboji se Slovanem?

„Hodně náročný zápas, takový atletický závod. Liberec nám to hodně znepříjemňoval napadáním, dobře nás dostupovali. Na hřišti nebylo moc místa, hlavně ve středu. Naštěstí jsme v první půli dali gól, Nguyen pak měl dva skvělé zákroky. Ve druhé půli hrál Liberec ještě aktivněji, my naše šance bohužel nedali, ani ty nejvyloženější. Proto to bylo nervózní až do konce, podobně jako když tady Liberec posledně vyrovnal na 1:1. Navíc jsme bohužel museli nuceně střídat a nemohli jsme dostat do hry čerstvého útočníka. Pro nás důležité vítězství, byl to nezvyklý zápas bez diváků. Představoval bych si, že budeme produktivnější, ale jsem rád, že jsme to nakonec dotáhli do vítězného konce.“

Mluvil jste o vynucených střídáních, o koho šlo?

„Masopust i Holeš si o něj řekli. Nico Stanciu je aktuálně zhruba na úrovni šedesáti minut. V úvodu druhé půle byla pasáž, kdy Liberec převzal iniciativu, Nico pak už neměl síly. I proto byly některé jeho střely nepřesné.“

Do posledních tří zápasů jste nasadil tři různé stoperské dvojice. Hledáte ideální složení před bojem o Ligu mistrů?

„Máme tři vyrovnané stopery, všichni ukázali velice dobrou výkonnost. Zatím jsme vlastně dostali jediný gól v Teplicích, a to po nešťastném odrazu. Někdy jsou změny vynucené, minule byl zraněný Hovorka, teď měl zdravotní problémy Ondra Kúdela. Rozhodneme se, jak dál. První zápas předkola Ligy mistrů hrajeme venku, Celtic má vysoké hráče. I proto by se tam mohl objevit Michal Frydrych. Ale ještě musím získat více informací, záleží, který z jejich útočníků nastoupí. Rozhodneme se asi až těsně před zápasem.

Tiskový mluvčí Slavie Michal Býček s úsměvem doplní: „Trenéři samozřejmě viděli i Kluž.“

Hrálo se bez diváků, jak jste vnímal zvláštní atmosféru?

„Jediný, kdo z toho má radost, jsou moje a Hofťovy hlasivky. Je to strašně smutný, fotbalový pohřeb. Jako přípravné utkání někde v Rakousku. Potrestaní jsme my okolo fotbalu, nejvíc samotní hráči. Možná i Liberečtí by byli radši, kdyby se hrálo před lidmi. Doufám, že tohle už se nikdy nestane, snad jsem to zažil poprvé a naposled. Všichni trpíme kvůli pár jedincům. Nepřišlo mi to ani jako ligový zápas. Hrajeme to kvůli atmosféře, proto fotbal děláme.

Mick van Buren se opět neprosadil. Nepřemýšlíte o tom, že byste jej zase využili jako žolíka? Tahle role mu možná seděla lépe.

„Mick dneska hrál skvěle, byl strašně nebezpečný. Pořád je ve sprintu, byly na něj fauly, karty. Ale nejdůležitější je finální produkt, který dneska neměl. Dokud bude hrát takhle a budeme vyhrávat, tak je to dobře, ale potřebujeme od něj i góly. Roli střídajícího hráče můžeme výhledově zase použít. Ale jediné, co bych mu vytknul, je koncovka. Na druhou stranu šel za pět zápasů snad šestkrát sám na bránu, což je taky unikum. Kdyby tři šance proměnil, tak všichni říkají, jaký je tady fantastický útočník. Odvedl hodně práce, musíme ho podporovat. Žádný hráč není dokonalý, kdyby byl, tak není v české lize. Zatratit ho by bylo to nejjednodušší.“

Tomáš Souček si připsal důležitou asistenci, ale souhlasíte s tím, že herně to zatím není ta top forma z minulé sezony?

„Trochu s tím souhlasím. Týká se to i Bóři, Masa nebo Alexe, všech hráčů co byli na reprezentaci. Jejich příprava totiž byla naprosto neadekvátní tomu, co by potřebovali. My jsme v minulé sezoně odehráli 59 zápasů a oni měli 12 dní volna. To je neadekvátní. Všude v zahraničí mají čtyři pět týdnů volna. Končili jsme později než všechny ligy v Evropě a teď už máme za sebou páté kolo. Musíme se tomu trochu přizpůsobit.“

